Teste de resistência: BMW iX é avaliado no inverno rigoroso da Escandinávia

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



18/12/2020 | 13:48



Com lançamento programado para 2021, o BMW iX passou por um teste de resistência no inverno rigoroso do norte da Escandinávia. Realizado em condições climáticas extremas além do Círculo Polar Ártico, o desafio serve para o ajuste fino dos sistemas de tração e suspensão. Além disso, os motores elétricos, o sistema de tração nas quatro rodas, a tecnologia de carregamento, as baterias de alta tensão e o gerenciamento de calor são submetidos a temperaturas abaixo de zero.

BMW iX: teste de resistência

Em estradas desertas na Lapônia finlandesa e no Cabo Norte, na ilha norueguesa de Magerøya, tanto a tecnologia BMW eDrive de quinta geração quanto os sistemas de controle de suspensão têm de provar sua funcionalidade e confiabilidade em condições climáticas particularmente exigentes. Nestes processos, os engenheiros avaliam, acima de tudo, a interação entre os sistemas de tração e suspensão em superfícies com baixo coeficiente de atrito.

O BMW iX é o primeiro modelo baseado em um novo conceito de construção modular e escalonável do BMW Group. Ele foi concebido desde o início para a mobilidade puramente elétrica. O veículo tem dois motores elétricos que, juntos, geram uma potência máxima de mais de 370 kW / 506 cv, de acordo com os cálculos atuais. O objetivo do desenvolvimento como um todo é atingir um consumo de energia combinado extremamente baixo, de menos de 21 kWh por 100 quilômetros no ciclo de teste WLTP, além de um alcance de mais de 600 quilômetros, também de acordo com WLTP.