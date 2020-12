SP: Trem Republicano faz viagem inaugural em linha turística entre Itu e Salto

18/12/2020 | 13:27



O interior de São Paulo ganha, neste sábado (19), mais um importante roteiro turístico. O Trem Republicano, que vai correr pelos trilhos restaurados da antiga Companhia Ytuana de Estradas de Ferro, fará sua viagem inaugural, entre Itu e Salto. O governo estadual investiu R$ 14 milhões no projeto, que vinha sendo pensado desde 2005.

O roteiro faz referência a dois fatos relevantes da história paulista. O primeiro deles foi a inauguração da estrada de ferro Ytuana, em 17 de abril de 1873. Já no dia seguinte, aconteceu a Convenção Republicana de Itu, marco da fundação do Partido Republicano Paulista (PRP), que teve papel decisivo na proclamação da República, em 1889.

O projeto foi desenvolvido pelo Movimento de Preservação Ferroviária (MPF) e executado pelo Consórcio Intermunicipal formado pelas duas cidades. As obras incluíram, além da recuperação da malha ferroviária no trecho, as reformas das estações de Itu e Salto e das pontes sobre o Rio Tietê.

No início, as obras receberam também recursos do Ministério do Turismo. Os trilhos foram doados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

A operação do trem está a cargo da empresa Serra Verde Express, concessionária da ferrovia Curitiba-Paranaguá, no Paraná. A composição começa a trafegar tracionada por uma locomotiva a diesel fabricada em 1952, que pertenceu à antiga Companhia Mogiana de Estradas de Ferro.

Serão três carros com capacidade total de 132 pessoas, sendo que um deles permite aos passageiros viajarem com seus bichinhos de estimação. Devido à pandemia do coronavírus, o trem vai rodar inicialmente em apenas um horário, saindo de Itu às 9 horas e retornando de Salto às 14h30. A capacidade será reduzida para manter o distanciamento, seguindo os protocolos sanitários.

Com a situação normalizada, o trem circulará em dois horários diários de segunda a quinta-feira, três horários às sextas e domingos, e quatro aos sábados. As duas cidades turísticas estão programando roteiros complementares com as atrações locais.