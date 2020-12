RS tem mais 1.150 km de rodovias com modelagem no BNDES, diz governador

18/12/2020 | 13:20



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), destacou que o Estado tem mais 1.150 km de rodovias com modelagem atualmente sendo tocadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). "Voltaremos aqui (B3) para tantas outras concessões", disse, em fala após o resultado do leilão da RSC-287, na manhã desta sexta-feira, 18.

Segundo o governador, já a partir do ano que vem devem ser ofertados pelo menos outros quatro blocos rodoviários ao mercado.

O consórcio Via Central, da espanhola Sacyr, venceu nesta sexta-feira o leilão da RSC-287, realizado na B3.

A vencedora ofertou tarifa de pedágio de R$ 3,36, o que representou deságio de 54% na comparação com a tarifa máxima do edital, de R$ 7,37.

A proposta da empresa foi bastante superior aos concorrentes e, por isso, sequer deu espaço para leilão viva-voz.