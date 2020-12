TRE-SP entrega diplomas presenciais e virtuais a Covas e vereadores eleitos

18/12/2020 | 13:11



O prefeito Bruno Covas (PSDB), o vice-prefeito Ricardo Nunes (MDB) e os vereadores eleitos em São Paulo na eleição municipal 2020 foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) na manhã desta sexta-feira, 18, em um evento híbrido, com 52 vereadores recebendo a diplomação de forma virtual. O modelo foi adotado neste ano em razão da pandemia do novo coronavírus, sendo restrito não apenas ao público, mas com a participação da maior parte dos eleitos a distância. O evento também foi transmitido ao público pelos canais virtuais do TRE paulista.

Compareceram pessoalmente à diplomação apenas o prefeito Bruno Covas, reeleito ao cargo no pleito de novembro, o vice-prefeito eleito, Ricardo Nunes, e os três vereadores mais votados no município: Eduardo Suplicy (PT), que teve 167.552 votos, Milton Leite (DEM), com 132.716 votos, e Delegado Palumbo (MDB), com 118.395 votos. A sessão, presidida pelo juiz da 1ª Zona Eleitoral da Capital, Marco Antônio Martin Vargas, durou pouco menos de 1h30.