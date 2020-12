Após a final de A Fazenda 12, Stéfani Bays compartilha em suas redes sociais que precisou ser medicada

18/12/2020 | 13:11



Stéfani Bays não conseguiu levar o prêmio de um milhão e meio de reais para casa de A Fazenda 12, na última quinta-feira, dia 17, mas pelo menos esteve no pódio do reality e faturou o terceiro lugar, perdendo para Jojo Todynho e Biel.

Logo pela manhã desta sexta-feira, dia 18, a ex-peoa compartilhou com seus fãs e seguidores do Twitter uma foto mostrando que ela necessitou de uma medicação intravenosa.

Coração não aguenta tanta informação!

Os fãs, claro, ficaram extremamente preocupados com o que estava acontecendo e encheram a publicação de mensagens positivas e questionaram também para saber de fato o que houve.

Vai ficar bem. Te amamos, disse uma seguidora.

Se cuida Stefani, se alimente bem. E fica bem, estamos aqui por você. Te amamos muito, comentou outra.

O que aconteceu pra você precisar tomar medicamento?, questionou um fã.

Vai ficar tudo bem, não tenha pressa porque tudo está acontecendo como tem que ser e no tempo de Deus, desabafou outro.

Antes disso, a influencer compartilhou também em suas redes sociais uma espécie de postagem pedindo desculpas aos seus fãs por não estar presente nas redes sociais e que ainda não tinha conseguido descansar direito.

Não sei se hoje vou conseguir dar total atenção para vocês, estou pegando pouco no celular, mas saibam que eu amo cada um de vocês com todo o amor do mundo. Ainda não dormi de tanta adrenalina. Não consegui ver o Instagram direito, minha cabeça está a mil e estou atualizando assuntos da minha família e profissionais, assim que der vou querer saber de tudo e dar um posicionamento para vocês. De acordo?

E como uma boa digital influencer, Stéfani fez também um longo texto de desabafo, agora em seu Instagram.

8 de Setembro foi onde tudo começou! TreÌ?s meses que todo esse caminhar se iniciou. A treÌ?s meses, víamos uma Stéfani totalmente insegura de sua participaçaÌ?o e do que poderia acontecer lá dentro. Foram treÌ?s meses de luta diária, saudades, aproximaçoÌ?es, perda de parceiros no jogo, emoçaÌ?o... tudo com uma intensidade absurda. E chegamos nós, na grande final do programa. Quem diria.... A nossa felicidade é gigantesca com tudo que a Teté conquistou durante esses meses. Milhares de apoio! O circo cresceu! Super orgulhosos e gratos pela sua trajetória. Nossos olhos brilham de taÌ?o felizes e orgulhosos que estamos. Obrigado por tudo A Fazenda 12!