Tutela de Britney Spears é estendida novamente e irá durar até setembro de 2021

A tutela da cantora Britney Spears foi estendida mais uma vez! De acordo com o site Entertainment Tonight, o novo acordo prevê que a cantora siga sob a tutela do pai, Jamie Spears, até setembro de 2021. No acordo anterior, Britney seguiria sob tutela até fevereiro de 2021.

Segundo o site, a decisão ocorreu durante uma audiência online, que contou com a presença dos pais de Britney, Jamie e Lynne Spears, além do advogado da cantora, Samuel Ingham.

O motivo da audiência era discutir sobre a manipulação dos bens de Britney feitas pelo pai, em 2019. Porém, o tribunal decidiu continuar essa discussão em uma nova audiência que será realizada no próximo ano.

Britney está sob a tutela do pai desde 2008, quando teve uma crise de saúde mental. Recentemente, a equipe jurídica da artista entrou com uma ação para afastar pai e filha, que não conversam desde agosto de 2020.