Ex de Biel, Duda Castro, mostra torcida para Jojo Todynho na final de A Fazenda 12

18/12/2020 | 12:10



Como você viu, foi disputado na última quinta-feira, dia 17, a grande final de A Fazenda 12, e os participantes que estava concorrendo a um milhão e meio de reais eram: Jojo Todynho, Biel, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays.

E quem acabou levando a melhor foi a funkeira, Jojo Todynho, seguida por Biel, Stéfani e Lipe que ficou em quarto lugar. Biel até chegou a entrar solteiro dentro do confinamento e algumas vezes comentou sobre a sua ex, Duda Castro, que até queria voltar o relacionamento que teve com ela.

Para quem não lembra, os dois terminaram porque se envolveram em uma super confusão com direito a socos, gritos e até copos quebrados. Pois é, o fim do relacionamento entre Duda e Biel não foi tão amigável, mas mesmo assim o ex-peão demonstrou que gostava bastante dela.

E do lado de fora do reality rural, diferentemente do que Biel podia esperar, Duda acabou compartilhando em suas redes sociais que a sua torcida não era para o cantor e sim para a grande campeã, Jojo Todynho. Eita...