Suzana Gullo elogia Marcos Mion durante a final de A Fazenda 12 e manda flores para o maridão

18/12/2020 | 12:11



Que Marcos Mion deu verdadeiro show na apresentação nos últimos três meses de A Fazenda 12, não é novidade para ninguém. Mas nada como deixar o coração quentinho e receber um elogio, carinho e um presente de pessoas que amamos, não é mesmo!?

E o apresentador foi surpreendido pela sua esposa, Suzana Gullo, que enviou para o camarim dele durante a final do reality rural, na última quinta-feira, dia 17, um grande buquê de flores com um recadinho incluindo o nome dos filhos. A chegada das flores, leitura do recadinho e a surpresa toda foi gravado nos Stories de Mion e ele realmente ficou muito surpreso.

Além disso, ela também apareceu diversas vezes em seu próprio Instagram elogiando o maridão.

- Eu tô mais nervosa hoje acho que do que os finalistas da Fazenda. Eu falo pouco desse assunto, não gosto de dar a minha opinião. Principalmente para as pessoas não acharem que tá torcendo para um, tá torcendo para outro. Mas eu faço questão de falar pra vocês o tanto que eu tô orgulhosa do Marcos. O que foi muito legal é ver o reconhecimento tanto dos críticos quanto do público agradecendo ele. Eu sou muito suspeita porque eu sei o quanto ele se dedica pra esse programa, o quanto ele fica sem ver a família, o quanto ele fica sem ver a gente. Ele se dedica dia e noite, não é só chegar e apresentar.

Além desse super desabafo, Suzana Gullo comentou que querendo ou não o reality acaba afetando a rotina de toda a família.

- A gente não tem ele durante quatro meses na mesa do jantar, a gente não tem ele por quatro meses colocando as crianças para dormir. Eu não tenho marido à noite pra ficar comigo depois do jantar. Ele se envolve e se dedica demais.

E mesmo longe de tudo e de todos, a esposa de Marcos Mion revelou para os seguidores que fez algumas viagens para que ele conseguisse ficar um tempinho sozinho e descansar melhor.

- É uma estafa de cansaço físico muito grande. Ele dormia pouco e as crianças queriam ele de manhã cedo... Cansa muito fazer um reality! Ele é o grande vencedor dessa Fazenda, o quanto ele é o melhor apresentador que existe e queria deixar aqui toda a minha admiração e uma torcida muito grande.

Para um relacionamento ir para frente é importante o reconhecimento e compreensão de ambas as partes, não é mesmo!? E Durante o Hoje em Dia da manhã desta sexta-feira, dia 18, Suzana ainda fez mais uma surpresa ao marido e ela fez Mion embarcar em uma viagem para o meio do mato sem ele saber o final do destino. Uau!