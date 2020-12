Grávida? Namorada de Whindersson Nunes publica Stories de ultrassom e assusta fãs

18/12/2020 | 12:10



Whindersson Nunes vai ser pai? Calma, foi apenas uma pegadinha da namorada do youtuber, Maria Lina Deggan. A estudante de Engenharia Civil publicou uma foto de ultrassom no Stories do Instagram e empolgou os fãs do casal. Na legenda, Maria escreveu:

E para fechar o ano com chave de ouro, a melhor notícia que eu poderia receber. Apesar de um ano difícil, agora no finalzinho veio essa notícia incrível que é de deixar qualquer um feliz. Esse é o ultrassom do meu fígado. Está tudo bem com ele. Vou poder beber à vontade nesse final de ano.

Logo depois de ter feito a publicação, a namorada de Whindersson divulgou uma selfie com a seguinte legenda:

Tá toda engraçadona ela.

Whindersson Nunes foi casado com a cantora Luísa Sonza, com quem teve um relacionamento que chegou ao fim em abril desse ano. Na época, os fãs do casal ficaram muito abalados com a notícia.