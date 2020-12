UE fecha acordo para comprar mais 80 milhões de doses de vacina da Moderna

18/12/2020 | 10:32



A Moderna informou em comunicado nesta sexta-feira (18) que a União Europeia decidiu exercer seu direito de compra por mais 80 milhões de doses da vacina da companhia americana contra a covid-19. Com isso, o total já comprometido para o bloco desse imunizante chegou a 160 milhões de doses. A empresa diz que suas primeiras entregas de vacina aos países da Europa devem ocorrer no início de 2021, após aprovação do órgão regulatório local e do aval de algumas entidades científicas.

No Comissão Europeia, a Moderna diz já ter compromissos para entregar um total de mais de 470 milhões de doses da vacina. Além dos 160 milhões à UE, 200 milhões para os Estados Unidos - com opção de compra de mais 300 milhões de doses -, 50 milhões para o Japão, 40 milhões para o Canadá - com opção de comprar mais 16 milhões de doses -, 7,5 milhões para a Suíça, 7 milhões para o Reino Unido, 6 milhões de doses para Israel, bem como vendas para Catar, Cingapura e outros países com total ainda não fechado.