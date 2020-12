Mercedes-Benz encerra produção de veículos em Iracemápolis (SP)

Leo Alves

Do Garagem360



18/12/2020 | 10:18



A Mercedes-Benz anunciou na última quinta-feira (17) o fim da produção de veículos na planta de Iracemápolis, no interior de São Paulo. Com isso, a empresa coloca em jogo o emprego dos 370 funcionários do local, tendo inclusive iniciado um programa de demissão voluntária.

Fim da produção em Iracemápolis (SP)

Segundo a empresa alemã, o fim da produção de veículos na planta foi motivada por conta da atual situação financeira do Brasil. Atualmente, a fábrica era a responsável pela produção do sedã Classe C, que está prestes a ganhar uma nova geração, e do SUV GLA, que já mudou no exterior e deve chegar em breve ao Brasil.

Com o fim da produção dos carros em território nacional, toda a gama da empresa passa a ser importada. A produção de caminhões e ônibus seguirá na fábrica de São Bernardo do Campo (SP). Já a de Juiz de Fora (MG) continuará produzindo as cabines dos caminhões da empresa.

Abaixo, confira na íntegra a nota da Mercedes-Benz.

A Mercedes-Benz AG está dando um novo passo rumo à transformação da companhia. Nesse sentido, a empresa decidiu encerrar a produção de automóveis premium na fábrica de Iracemápolis, no interior de São Paulo. A decisão está sendo tomada com base em vários fatores, incluindo a atual situação do mercado brasileiro.

Nesse momento, a companhia está buscando a melhor perspectiva de futuro possível para o local e os seus 370 colaboradores da unidade. A Mercedes-Benz irá buscar alternativas para os empregados, incluindo a possibilidade de um programa de demissão voluntária e outras possibilidades que serão avaliadas em um futuro próximo.

Jörg Burzer, Membro do Board da Mercedes-Benz AG, Produção e Cadeia de Suprimentos: “A situação econômica no Brasil tem sido difícil por muitos anos e se agravou devido à pandemia da Covid-19, causando uma queda significativa nas vendas de automóveis premium. Ao longo do nosso processo de transformação, continuamos a reestruturar a nossa rede de produção global. Aumentar nossa eficiência, otimizando a nossa capacidade de utilização é um facilitador importante. Por isso, decidimos encerrar a produção de automóveis premium no Brasil. Nosso primeiro objetivo agora é encontrar uma solução sustentável para os colaboradores dessa unidade, que contribuíram de forma decisiva para o sucesso da Mercedes-Benz no Brasil com seu comprometimento e expertise nos últimos anos”.

A Daimler AG continua comprometida com o Brasil e mantém uma forte presença no país com unidades de produção em São Bernardo do Campo, São Paulo (Caminhões e Chassis de Ônibus) e Juiz de Fora, Minas Gerais (Cabinas de Caminhões).