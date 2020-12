Time de Iza desbanca sequência de vitórias do time de Michel Teló e vence o The Voice Brasil

18/12/2020 | 10:11



Na noite da última quinta-feira, dia 17, o The Voice Brasil foi ao ar com mais uma final pra lá de emocionante. Os representantes da noite estavam divididos nos quatro times e eram: Ana Canhoto do time Lulu, Douglas Ramalho do time Teló, Izrra do time Brown e Victor Alves do time Iza.

Como todo mundo sabe, Michel Teló é o técnico que mais venceu o programa até agora, mas essa noite o jogo ia virar e ele nem aguardava ainda por isso. Durante as apresentações os cantores mostraram toda a sua técnica vocal, afinação e até improviso cantando músicas como: My Heart Will Go On, de Celine Dion; Eu sei que vou te amar, de Tom Jobim; Saudade Daquilo, de Iza; Graveto, Marília Mendonça; Velha Infância, dos Tribalistas; Say you won''t let go, de James Arthur; Você é linda, de Caetano Veloso; e Diamons, de Rihanna .

Os cantores deram um verdadeiro show de talento e mostraram porque foram nomeados entre tantas pessoas que estavam disputando o programa como os melhores. Mas claro, o show ainda tinha que continuar e os próprios técnicos saíram de suas cadeiras para colocar o público de casa para dançar e cantar mais ainda.

E entre eles, a apresentação de Michel Teló deu realmente o que falar. O cantor decidiu mostrar para o público uma música nova, intitulada O tempo não espera ninguém, e fez uma linda dedicatória para os seus filhos, Melinda e Teodoro. Iza, claro, foi às lagrimas e se emocionou demais tanta com a dedicatória quanto com a própria letra da canção. Até Tiago Leifert não aguentou e mostrou que ninguém é de ferro neste programa e brincou com a situação:

- Está todo mundo chorando. Mas acho que foi o álcool em gel que entrou no meu olho!

Apesar de tudo, o programa foi feito apenas para um vencedor e o público de casa escolheu que Victor Alves, do time Iza desempenhou um papel melhor e que merecia vencer o The Voice Brasil. Nitidamente emocionado e sem acreditar que estava levando o prêmio para casa, Victor fez questão de dedicar tudo para a sua mãe:

- De verdade, não imaginava nem que fosse chegar à final. Nem da Rodada de Fogo achei que fosse passar. Não tenho nem palavras para poder descrever o quanto estou feliz. Quero dedicar isso aqui [troféu] para minha mãe que acreditou muito em mim. Se não fosse por ela, não estaria aqui. Tô muito feliz!

Que fofo, né!? Ele realmente mereceu e se destacou muito.