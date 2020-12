18/12/2020 | 09:43



O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, confirmou que 77 empresas da China foram adicionadas a uma lista de restrições à exportação. Na prática, a medida impede que outras companhias exportem tecnologia americana para as chinesas, entre elas a Semiconductor Manufacturing International (SMIC), maior fabricante de microchips do país asiático. Em uma entrevista à Fox Business, Ross disse que o novo governo poderia alterar as restrições a Pequim, mas afirmou que "ficaria surpreso" caso o presidente eleito dos EUA, Joe Biden, que assume o cargo em 20 de janeiro, o fizesse. Ele frisou que as companhias chinesas representam um "risco para a segurança nacional".