18/12/2020 | 08:03



O Banco Central da Rússia decidiu hoje manter a taxa básica de juros em 4,25%. Em comunicado, a instituição comenta que a inflação no país está acima da meta e deve ficar entre 4,6% e 4,9% no fim de 2020, com fatores pontuais influenciando, e comenta que a piora da situação da pandemia na Rússia e no mundo é um freio na atividade econômica, embora menor do que no segundo trimestre deste ano. Em um quadro de diferentes movimentos na economia e nos preços, o BC diz que avaliará acontecimentos subsequentes para decidir se há ou não potencial para uma redução adicional dos juros no país.