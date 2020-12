American Airlines volta a operar voos diretos entre Rio de Janeiro e Miami

Redação

Do Rota de Férias



18/12/2020 | 07:48



A American Airlines retomou, ontem (17 de dezembro), os voos diretos entre Rio de Janeiro e Miami. A rota será operada diariamente com aeronaves modelo Boeing 787-8 Dreamliner, o mais moderno da frota da companhia, com três classes de serviço (Executiva Flagship, Economia Premium e Econômica).

Os voos estão programados para chegadas ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-Galeão às 7h55, com previsão de decolagens para Miami às 23h55.

Voos diretos entre Rio de Janeiro e Miami

Com a retomada dos voos diretos entre Rio de Janeiro e Miami, a American Airlines passa a contar com três frequências sem conexão entre Brasil e Estados Unidos. A empresa já havia retomado voos diretos a partir de São Paulo para Miami e para Dallas.

“Exatos nove meses após a interrupção da rota Rio–Miami, por conta da pandemia da covid-19, temos o prazer de anunciar a retomada das operações. Essa é uma vitória para toda a nossa equipe e para o mercado. Estamos confiantes de que teremos bons resultados e com esperança de continuar expandido nossa malha para o Brasil”, afirma Alexandre Cavalcanti, diretor de vendas da American Airlines para o Brasil.

O executivo destaca os 30 anos de operações da American Airlines no Brasil e se mantém otimista sobre a retomada gradual das viagens aéreas e a recuperação do setor.

“As pessoas já estão voltando a voar. Renovamos nossos protocolos de segurança e higienização das aeronaves e dispomos de modernos equipamentos de renovação de ar, como os filtros HEPA, com o intuito de oferecer mais tranquilidade aos passageiros. Com essas medidas e os demais avanços no combate à pandemia, as pessoas estão recuperando a confiança em viajar e vemos grande oportunidades”, finaliza o diretor da American Airlines.