Responsabilidade regional

Do Diário do Grande ABC



17/12/2020 | 23:59



A aprovação unânime em torno do nome do prefeito reeleito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), para presidir o Consórcio Intermunicipal em 2021 traz esperanças ao Grande ABC. A robustez da vitória do tucano no pleito de 15 de novembro, nominalmente o mais bem votado entre os prefeitos das sete cidades, confere a ele liderança regional para exigir investimentos estaduais e federais nos próximos quatro anos. A união dos chefes municipais de Executivo será primordial para que os anseios locais sensibilizem tanto a equipe do governador João Doria (PSDB) quanto a do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

Pode-se dizer que, no ciclo administrativo que se encerra daqui a alguns dias, Estado e federação pouco, ou nada, fizeram pelo Grande ABC. Pelo contrário. As atuais gestões ficarão marcadas pela passividade com que receberam a notícia de que o governo paulista encaminhara à lata do lixo da história o projeto, já licitado, de implantação da Linha 18-Bronze do Metrô, um antigo sonho regional. Estivesse unida sob o selo forte do Consórcio, talvez a região conseguisse evitar o revés.

No dia seguinte ao da reeleição, Paulo Serra concedeu várias entrevistas a veículos de comunicação. A este Diário, disse que a região “não pode ficar fora de pacote grande de investimento do Estado”, citando nominalmente dois projetos de mobilidade urbana, a Linha 18-Rosa do Metrô e o BRT, sigla em inglês para transporte de alta velocidade por ônibus. Foi recado claro ao Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista.

Curiosamente, os prefeitos eleitos e reeleitos se reuniram para fechar questão em torno do nome do andreense à presidência do Consórcio, com Clóvis Volpi (PL), de Ribeirão Pires, à vice, exatamente no dia seguinte ao que a Assembleia Legislativa aprovou orçamento de 2021 reservando míseros R$ 20 para a execução dos dois empreendimentos. Paulo Serra deve liderar a batalha regional pela reversão da situação. Força política ele tem. Afinal, obteve 76,88% de apoio nas urnas de Santo André e 100% entre os colegas da entidade regional.