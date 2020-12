Feira de presentes vai arrecadar brinquedos, ração e recicláveis

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



18/12/2020 | 00:01



Moradores do Parque Jaçatuba, em Santo André, realizam amanhã a Feira de Presentes e Renda Solidária, na Rua Itagiba, das 14h às 19h. A ação natalina visa arrecadar brinquedos, ração para pets e itens recicláveis, além de ter a venda de salgados, doces, bebidas e itens artesanais.

O evento, batizado como Shopping na Rua, terá atrações como a Turma do Gavião, que falará sobre educação ambiental e levará uma águia serrana, e música com DJ. Segundo os organizadores, o uso de máscara será obrigatório e todas as medidas sanitárias contra a Covid estarão em vigor.

Moradora do bairro e integrante do Comitê Social do Jaçatuba, Eloisa Canova Rodrigues de Freitas, 56 anos, explicou que a iniciativa surgiu, também, da necessidade de ajudar os moradores que tiveram suas rendas comprometidas com a pandemia da Covid – daí a venda dos comes e bebes e produtos artesanais. Outro objetivo é arrecadar ração para os pets, a fim de ajudar cuidadores do bairro, e brinquedos, que serão destinados a instituições carentes.

“As barracas têm de respeitar o distanciamento físico. Vamos vendendo artesanato, roupa, bijus, e temos os espaços para arrecadar itens recicláveis, ração e brinquedos”, explicou Eloisa. “Teremos também uma árvore de Natal, feita com garrafas PET, e a carreta do Papai Noel para alegrar o pessoal”, anunciou.

A moradora disse que o comitê, formado por 17 moradores do Jaçatuba, surgiu com o objetivo de unir a população do bairro, mas foi além, e passou a organizar também festas e eventos solidários. “A gente fez outras atividades também, como festas junina, da família, Halloween e baile de Carnaval, tudo com intuito de os vizinhos interagirem, porque, antes, mal se conversavam. Mas agora todo mundo fica junto”, disse Eloisa. “Através desse comitê realizamos, também, melhorias para o bairro, entre elas esta ação de sábado (amanhã)”, contou Eloisa.

Segundo a moradora, o comitê também realiza trabalhos sociais, como arrecadação de garrafas PET para participar de ações como Moeda Pet e Moeda Verde, ambos da Prefeitura de Santo André, assim como lacres de latinhas, e embalagens em lata de tinta e desodorante, que doam para a Turma do Giló, que utiliza o material para obter cadeiras de rodas.

O evento será aberto ao público e contará com auxílio da Prefeitura para o fechamento da rua e segurança local.