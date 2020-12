EUA: Líder republicano no Senado defende vacina

17/12/2020 | 21:48



Líder republicano no Senado, Mitch McConnell informou nesta quinta-feira, 17, que será vacinado contra o coronavírus nos próximos dias. "A única maneira de acabar com a pandemia é seguindo as recomendações dos profissionais de saúde de nossa nação: seja vacinado e continue seguindo as orientações do Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês)", ressaltou o senador, em comunicado.

McConnell explicou que será imunizado agora como forma de continuidade de governo, já que integra o alto escalão do Poder Legislativo. "Como sobrevivente da poliomelite, sei do medo causado por uma doença e da esperança extraordinária que a vacina traz", salientou na nota, em que também exortou os americanos a confiarem na segurança e eficácia do imunizador.