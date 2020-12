A digitalização é o futuro da medicina

Do Diário do Grande ABC



17/12/2020 | 23:59



O avanço das tecnologias digitais causou diversos impactos na medicina, principalmente em tempos de pandemia. Com o alto índice de contaminação pelo coronavírus, a telemedicina se tornou alternativa mais segura para o atendimento médico. No entanto, a digitalização da medicina não se restringe ao atendimento on-line. A inteligência artificial tem sido importante aliada nas operações de urgência e emergência, permitindo ações mais eficientes em casos de trauma físico. Além disso, existem os softwares médicos, que otimizam a rotina do profissional com o uso de prontuários eletrônicos, gestão do consultório e armazenamento de todo o histórico de atendimento na nuvem. É inegável que tecnologias digitais oferecem inúmeras vantagens ao profissional da saúde. E a tendência é que elas se popularizem cada vez mais, diante dos resultados positivos observados por profissionais que já se adaptaram a elas. Conheça, a seguir, alguns setores da saúde que já foram impactados pelas tecnologias digitais!

O avanço da telemedicina no Brasil. Apesar de já ser prática utilizada em diversos países, a telemedicina para o atendimento aos pacientes só foi autorizada no Brasil em abril deste ano, devido à Covid-19. Consulta acontece de forma similar à presencial, porém, com o uso de plataformas digitais, onde o médico se conecta ao paciente utilizando a câmera e o microfone. O objetivo é que o atendimento on-line ofereça a mesma qualidade, de forma simples e com segurança para o médico e para o paciente. <EM>Telemedicina aumenta o acesso à saúde, melhora a experiência do paciente, aumentando a promoção do cuidado. Além disso, possibilita que médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais da saúde possam esclarecer dúvidas do paciente e, dessa forma, garantir melhor saúde para todos. Portanto, a teleconsulta não irá cair em desuso após o fim da pandemia. O atendimento on-line otimiza o tempo do paciente e do profissional, sendo realizado de forma assertiva e com a mesma segurança de consulta presencial.

Consultório na Nuvem. Uma das diversas vantagens que a tecnologia pode proporcionar na área médica é o software médico. A gestão do consultório fica muito mais simples e eficiente, livrando o profissional de toda a papelada! O consultório na nuvem oferece recursos como: agendamento por médicos e pacientes, prontuário eletrônico, gestão operacional e dos recebíveis e prescrições, garantindo a segurança dos dados, já que o software não depende do uso de terceiros, garantindo o maior nível de segurança, já que a plataforma está totalmente alinhada à nova LGPD (Lei Geral de Produção de Dados). Além disso, os profissionais da saúde têm acesso ao consultório on-line em qualquer lugar, através de certificado digital completo.

Jamil Cade é médico e CEO da empresa W3.



PALAVRA DO LEITOR

Boas-Festas

O Diário recebe e retribui votos de Boas-Festas a Douglas Piccolo Arquitetura e Planejamento Visual Ltda; Mecânica Comunicação Estratégica; Noemi Oliveira; Luiz Carlos Wagner; Sérgio Rivaldo Lembo; Vânia Togato Veras; Orlando Smênio Soares; Alaor Mostafa Amim; Jorge Paulo Fleixas; Fábio Clemente de Jesus; Irênio Tavares; Cibele Moreira; Elaide Pereira; Felipe Luis Simão.

Como pode?

Nosso presidente Jair Bolsonaro disse, dia 15, na TV, que investirá R$ 20 bilhões para comprar a vacina (Setecidades, dia 16). Esse ‘sujeito’, entretanto, afirmou que não vai tomá-la: ‘Eu não vou tomar vacina e ponto final. Problema meu!’ Como pode um homem desse ainda continuar a ser presidente do Brasil? Deveriam logo fazer impeachment e tirá-lo do cargo. Fora, Bolsonaro!

Fernando Zucatelli

São Caetano

E daí?

Em 2022 só darei meu voto para quem comprovar ter sido vacinado. E ponto final!

Tânia Tavares,

Capital

Acordos

Em relação ao lançamento do livro Geopolítica da Intervenção – A Verdadeira História da Lava Jato (Política, dia 13), o combate à corrupção nunca foi objetivo da Lava Jato, que estaria a serviço dos Estados Unidos, que treinaram o juiz Sergio Moro e demais juristas brasileiros em 2009, portanto, cinco anos antes da operação. Não é segredo para ninguém os acordos de cooperação com os Estados Unidos, que doaram no passado, por exemplo, duas lanchas Boston Whaler para a Polícia Federal, potentíssimas, para combater o trafico de drogas nos rios amazônicos, com policiais federais brasileiros treinados pelo FBI em Quântico. Equipamentos de interceptações telefônicas foram disponibilizados para a nossa polícia graças a acordos com a DEA (Drug Enforcement Administration – administração de fiscalização de drogas na tradução), o órgão norte-americano de repressão ao narcotráfico. É triste constatar que, enquanto cursos e equipamentos cedidos pelos norte-americanos estavam sendo usados para o combate às drogas e para prender pequenos traficantes – e a corrupção de colarinho-branco permanecia intocada –, ninguém se revoltou com a ajuda norte-americana.

Roberto Canavezzi

São Caetano

Planejamento

Independentemente da pandemia (criada ou não), governo federal paralisado e problemas familiares, há necessidade urgente de planejar-se, com planos econômicos tipo Marshall, New Deal, pois o próximo ano poderá ser catastrófico, com desemprego, falta de grana, educação aguardando liberação para retornar, e ainda políticos paralisados, anestesiados, preocupados apenas com seus direitos. Mas, e o povo? Reformas nas gavetas, caso da condenação em segunda instância, planos Collor, Bresser com apenas reuniões objetivando eleições das presidências das casas etc. Faltam patriotismo e outras cositas mas. Até quando?

José Carlos Soares de Oliveira

São Bernardo

Confiança abalada!

Entendo que a função do vereador é fiscalizar o Poder Executivo (prefeito, vice-prefeito e secretários municipais), cobrar e propor políticas públicas, além de legislar, sempre pensando no bem comum da população. Sou contra a troca de cadeiras entre Executivo e Legislativo e que em diversos municípios no Brasil possuem legislação impedindo essa situação. Sou a favor de emenda à LOM (Lei Orgânica Municipal) para proibir que vereadores ocupem cargo, emprego ou função no Executivo, seja na administração pública direta ou indireta. Exemplos: cargos de secretário municipal, superintendência de autarquia, ou outro de confiança, com exceção para os casos de admissão por meio de concurso público. Não é justo o vereador eleito trair a confiança que a população depositou nele ao se afastar da função para qual foi eleito! Como vai cobrar algo do Executivo se pretende trabalhar para ele?

Alan José Duarte

Santo André