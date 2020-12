Água Santa acerta manutenção de Sérgio Guedes para a Série A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/12/2020 | 00:01



Depois de levar o Água Santa às quartas de final da Copa Paulista – foi eliminado pela Portuguesa – o técnico Sérgio Guedes mostrou que está prestigiado junto à diretoria. Isso porque ele e sua comissão seguirão à frente do time para o Campeonato Paulista da Série A-2 de 2021. Inclusive o time já iniciou os trabalhos de preparação visando o torneio, mesmo com início marcado apenas para 28 de fevereiro. De acordo com o presidente Paulo Korek, o time de Diadema vai entrar para brigar pelo acesso.

Além do corpo técnico, também permanecerá a base do grupo de jogadores, enquanto a diretoria negocia com possíveis reforços, os quais deverão começar a chegar e ser anunciados em breve, conforme forem terminando suas participações no Campeonato Brasileiro das séries C e D, além de outras competições estaduais.