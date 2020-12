17/12/2020 | 20:28



O deputado americano Cedric Richmond, que foi indicado pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, para o cargo de Diretor do Escritório de Engajamento Público, testou positivo para a covid-19, informou a porta-voz da equipe de transição, Kate Bedingfield.

Segundo Bedingfield, nos últimos dias, o parlamentar teve contato limitado com Biden, que testou negativo para a doença hoje. Ele viajou para a Geórgia, onde fez campanha para os candidatos democratas no segundo turno da eleição ao Senado, mas também não esteve em contato direto com os postulantes.