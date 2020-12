Allan e Raul renovam com o Cachorrão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/12/2020 | 00:01



O EC São Bernardo anunciou as renovações de contrato com mais dois jogadores que participaram da campanha vice-campeã da Série A-3 paulista para a disputa da A-2 de 2021, casos do goleiro Allan Thiago e do atacante Raul. Assim, se juntam aos remanescentes Alexandre, Osvaldir, Dudu e Willian.

Autor de dois gols em oito partidas, o veterano jogador, 34 anos, espera ter mais sequência no ano que vem. “Minha temporada não foi como eu gostaria se tratando de números de jogos. As lesões me atrapalharam muito. Quero me preparar bem para voltar melhor no novo desafio, sendo principalmente com confiança”, disse Raul, um dos homens de confiança do técnico Renato Peixe.

O atacante e o treinador, inclusive, venceram juntos o título da A-2 de 2012 com a camisa do São Bernardo FC, quando Peixe ainda atuava como lateral-esquerdo. “Quero estar presente nesse crescimento do EC São Bernardo. Já joguei a Série A-2 e acredito que tenha mais qualidade técnica, porém, a competitividade também é grande. Tenho certeza que estaremos preparados.”

Titular em um dos jogos do Cachorrão e reserva imediato de Maurício na maioria dos demais, Allan Thiago, 22, espera seguir evoluindo. “O clube me fez crescer profissionalmente e é gratificante essa renovação. O ambiente é excelente porque todos confiam no trabalho da comissão. Foi minha primeira Série A-3 e o convívio com os jogadores experientes me fez amadurecer dentro e fora dos gramados”, disse.