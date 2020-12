Ação social entrega 500 brinquedos em S.Bernardo

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



17/12/2020 | 23:55



Um momento de alegria em meio a toda a tristeza trazida pela pandemia de Covid-19. Foi isso o que viveram 500 crianças e seus responsáveis na manhã de ontem, durante entrega de brinquedos realizada pela Cufa (Central Única das Favelas) de São Bernardo. O material foi doado por uma empresa e entregue aos pequenos moradores das comunidades Bandeirantes, Vila União e Band 2.

A diarista Adriana Ferreira da Silva, 46 anos, estava com os quatro netos: as gêmeas Emily e Isabele, 10; David Gabriel, 7; e Adrielly, 6. As crianças ganharam quebra-cabeças, boneca, massinha e carrinhos e realizaram o sonho de ver o Papai Noel, mantendo o distanciamento. Adriana contou que, se não fosse a doação, todos ficariam sem presente neste Natal. “Antes da pandemia já estava difícil, depois, então, piorou”, explicou. “A Adrielly até me perguntou ‘vó, já é Natal?’ e eu disse ‘sim, não tá vendo o Papai Noel?’”, afirmou.

Presidente da Cufa-SBC, o assistente técnico de saúde Alex Ferreira Pinto, 40, relatou que cerca de 8.000 famílias vêm sendo acompanhadas pela central, que conta com dez células espalhadas pela cidade. “Nos reinventamos neste momento de pandemia, onde o pai não consegue mais sair para trabalhar e garantir o alimento do seu filho”, destacou. “Conseguimos fazer essa ponte entre empresários e favela e isso é muito gratificante para a gente”, pontuou.

O presidente declarou, ainda, que é preciso que as pessoas vejam que as favelas não são apenas locais de carência, mas também de potência. “É isso que a gente quer mostrar. Com todas as dificuldades, aqui temos trabalhadores, pessoas que geram riqueza para a cidade”, concluiu.

A Cufa realiza diversas atividades nas comunidades de São Bernardo e até o fim do ano, ao menos nove ações estão agendadas. Quem puder contribuir com alguma doação pode entrar em contato pelo telefone 98112-3905.