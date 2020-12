Torcida da Senador Flaquer é a melhor do Desafio de Redação

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



17/12/2020 | 23:55



Torcida significa energia positiva e muita animação. Tudo isso é mais fácil de transmitir quando se está por perto. Mas, por conta da pandemia do novo coronavírus, as escolas que tiveram alunos inscritos na 14ª edição do Desafio de Redação precisaram redobrar a dose de criatividade na hora de gravar vídeos para participar do Desafio Melhor Torcida, cujo anúncio do colégio campeão aconteceu ontem, ao vivo, nos estúdios da DGABC TV, com transmissão pelas redes sociais. Entre as concorrentes, a que mais se destacou foi a Emef Senador Flaquer, de São Caetano, que leva prêmio de R$ 3.000.

O concurso, realizado pelo Diário e USCS (Universidade Municipal de São Caetano), contou com patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais, em Mauá, e da Câmara de São Caetano, e apoio do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), de São Caetano.

O material enviado é homenagem, em formato de telejornal, à aluna Lorrane Delmiro dos Santos, 14 anos, do 8º ano. Ela fez a redação em forma de poesia, intitulada Vetor da Empatia, vencedora na categoria 2. “Fiquei muito emocionada, amei o vídeo. Não imaginava que ganharia, o prêmio será muito bem-vindo para a escola”, revela Lorrane, que pretende cursar jornalismo. “Amo ler, escrever e me preparei para fazer a redação.”

O vídeo destacou também outros talentos da aluna: ela sabe fazer repentes e cordéis. Lorrane nasceu em Oeiras, no Piauí, e se mudou para São Caetano no fim de 2019 para morar com os avós e conseguir se dedicar melhor à sua formação. “Quero trabalhar com comunicação para trazer informações corretas e, assim, fazer o mundo melhor.”

Lorrane sonha com um 2021 mais tranquilo e lembra das dificuldades de estudar em casa por causa da Covid. “Mais do que nunca tivemos de nos organizar, ter disciplina e nos dedicar para aprender. A saudade dos amigos e professores é grande, mas precisamos continuar nos cuidando”, diz. A aluna ganhou um tablet no concurso, para auxiliá-la nos estudos.

Tais Carneiro, coordenadora pedagógica do colégio, comemora o destaque no concurso. “Imaginamos como poderíamos homenagear a história da Lorrane, que é tão inspiradora. Queríamos contar como foi o caminho até ela chegar aqui. Envolvemos toda a comunidade escolar, com as aulas on-line e com os professores e funcionários que estão indo até a escola”, conta. O prêmio de R$ 3.000, segundo ela, vai ajudar a reformar a biblioteca. A escola comemorou 100 anos em 2020.



VENCEDOR DO DESAFIO

A redação de Lucas Mandu Pimentel, 17 anos, de Diadema, do Iemano (Instituto Educacional Manoel da Nóbrega), foi a grande vencedora deste ano do concurso. O Ano em que a Terra Parou analisa como a humanidade lidou com as consequências da Gripe Espanhola (de 1918) e os aprendizados que vão ficar após a pandemia do coronavírus. “Assim, é necessário absorver: o transtorno vai passar, pessoas sobreviverão, a maioria viverá, mas o mundo que se habita será diferente”, escreveu.

O aluno esteve ontem nos estúdios da DGABC TV para falar sobre a emoção de ter sido selecionado entre 5.000 textos e ter levado a bolsa de estudos da USCS. Lucas revelou que vai mesmo escolher curso na área da saúde. “Pretendo fazer biologia, cuidar da parte de anatomia. Gosto muito de estudar e ano que vem vou me dedicar ainda mais”, afirmou.