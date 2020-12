Justiça de Mauá suspende diplomação de Ricardinho, Samuel, Vaguinho e Márcio

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



17/12/2020 | 19:35



O juiz da 217ª Zona Eleitoral de Mauá, Marcos Alexandre Santos Ambrogi, suspendeu a diplomação de quatro vereadores eleitos da cidade por suspeita de fraude no cumprimento de cotas de gênero na eleição do dia 15 de novembro. A medida atinge os vereadores eleitos Ricardinho da Enfermagem (PSB), Samuel Enfermeiro (PSB), Vaguinho do Zaíra (PSD) e Márcio Araújo (PSD).

Ambrogi deferiu, na noite desta quinta-feira (17), liminar impedindo a diplomação do quarteto, que estava marcada para esta sexta-feira (18). A expedição do documento aos demais 19 vereadores eleitos no dia 15 está programada.

O Diário mostrou, no início do mês, que Fátima Cunha (PSB) e Regiane Viana de Carvalho (PSD), que usou como nome de urna Nega do Povo, estavam sob investigação pelo fato de não terem recebido votos no pleito – nem os delas. Fátima, inclusive, teve foto postada em redes sociais ao lado da primeira-dama Andreia Rolim Rios (PSB) com adesivo de candidatura de Admir Jacomussi (Patriota), decano vereador de Mauá e pai do atual prefeito do município, Atila Jacomussi (PSB). Jacomussi foi reeleito. Atila, não.

“No caso é possível já observar que a candidata mencionada não teve sequer o próprio voto. Ora, é impensável que algum candidato que percorre as fases do certame, sem pedir renúncia ou cancelamento da candidatura (quando isso lhe é permitido), chegue para o dia da votação sem ter o próprio voto ou mesmo de pessoas próximas como familiares. Isso é absolutamente incomum, mormente quando a candidata, aparentemente, votou nas eleições. Soma-se a tais pontos o fato de que não teve qualquer gasto eleitoral”, escreveu Ambrogi, em seu despacho, na ação contra Fátima. Os mesmos termos foram utilizados no caso de Nega do Povo.

A Lei Eleitoral determina que um partido respeite a proporção de gênero, reservando 30% das vagas, no mínimo. Essa cota é comumente utilizada para mulheres, uma vez que a política é universo dominado por homens. Os candidatos Tchacabum (PDT), Renato Baiano (PCdoB) e Alexandre Vieira (PP) ingressaram com Aije (Ação de Investigação Judicial Eleitoral) pedindo apuração de existência de suposta manobra por parte de PSB e PSD.