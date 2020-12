Veja 10 carros seminovos e usados para comprar por até R$ 40 mil

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



17/12/2020 | 16:48



Atualmente, os carros novos mais baratos do Brasil estão na faixa dos R$ 40 mil. Porém, por esse preço leva-se as versões mais básicas e que oferecem poucos itens de conforto. Para ter mais equipamentos à disposição, a solução do consumidor é buscar no mercado de seminovos e usados.

Caso esteja em busca de algum modelo nessa faixa de preço, confira 10 opções listadas abaixo e que estão atualmente anunciadas no site da Volanty, empresa de classificados online. Há carros de 2013 a 2020 na seleção, motores 1.0 ou 1.6 e até um veículo automático.

10 carros seminovos e usados por até R$ 40 mil

1- VW Fox 1.6 2013 – R$ 29.900

De acordo com o anúncio, trata-se de um modelo na cor cinza com 72.619 km rodados. O modelo tem direção hidráulica, ar-condicionado, airbag duplo, freios ABS, e travas e vidros com acionamento elétrico. O anúncio pode ser visto aqui.

2- Renault Sandero Stepway 1.6 2014 – R$ 32.900

Com carroceria prata, este modelo tem 62.589 km rodados de acordo com o anúncio. Ele é equipado com direção hidráulica, airbag-duplo, freios ABS, ar-condicionado, além do acionamento elétrico para vidros e travas. Ele está disponível neste link.

3- VW Polo 1.6 2014 – R$ 35.900

Este exemplar é do último ano de fabricação do VW Polo de quarta geração, que ficou em linha no Brasil de 2002 a 2014. Com 66.797 km rodados, este modelo é preto e tem direção hidráulica, ar-condicionado, freios ABS, airbag duplo e acionamento elétrico para vidros e travas. Pode ser acessado aqui.

4- Hyundai HB20 Comfort 1.0 2015 – R$ 35.900

Pintado na cor branca, este modelo da Hyundai tem 76.067 km rodados. Além dos obrigatórios freios ABS e airbag duplo, ele conta com direção hidráulica, ar-condicionado e acionamento elétrico para vidros e travas. O anúncio está disponível aqui.

5- Chevrolet Onix Joy 2018 – R$ 36.900

Exemplar da primeira geração do Onix, este carro é branco e já rodou 62.067 km. Conta com direção elétrica, ar-condicionado, acionamento elétrico para vidros e travas, e também os obrigatórios freios ABS e airbag duplo. Está anunciado neste link.

6- Renault Kwid Zen 2020 – R$ 36.900

Versão intermediária do Kwid, a Zen oferece de série quatro airbags, vidros elétricos dianteiros, rádio com bluetooth, direção elétrica e travas elétricas. A unidade anunciada é na cor branca e tem 26.383 km. O anúncio está disponível aqui.

7- Ford Ka SE 1.0 2018 – R$ 36.900

Com 54.562 km rodados, o modelo anunciado é preto. Ele é equipado com direção elétrica, som com bluetooth, airbag duplo, vidros e travas com acionamento elétrico, e os obrigatórios freios ABS e airbag duplo. O anúncio pode ser visto aqui.

8- Citröen C3 Tendance 1.6 AT 2016 – R$ 37.900

Equipado com o câmbio automático de quatro marchas, este modelo tem 60.201 km rodados, é pintado na cor branca, tem teto de vidro panorâmico, direção elétrica, som, ar-condicionado e acionamento elétrico para vidros e travas. Ele pode ser visto aqui.

9- Fiat Uno Attractive 1.0 Fire 2020 – R$ 38.900

Versão de entrada do Uno, este modelo prata tem 33.362 km rodados. A lista de equipamentos inclui direção hidráulica, ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas e rádio. Ele pode ser visto aqui.

10- Renault Logan Authentique 1.0 2020 – R$ 39.900

Pintado na cor branca, este modelo tem 39.100 km rodados. É equipado com direção elétrica, ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas e rádio. O anúncio está disponível aqui.