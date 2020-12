Conselho da Câmara Metropolitana do Rio aprova edital de concessão de saneamento

17/12/2020 | 16:41



O Conselho Deliberativo da Câmara Metropolitana do Rio, que reúne 22 cidades da região metropolitana fluminense, aprovou nesta quinta-feira, 17, a versão final do edital de concessão dos serviços de água e esgoto, informou o governo do Estado, que capitaneia o projeto. Com isso, foi dado mais um passo para o lançamento do edital, que pode ser publicado nesta sexta-feira, 18.

A meta de publicar o edital de concessão amanhã foi fixada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), contratado pelo governo fluminense para estruturar o projeto de concessão. Com outorga fixa mínima de R$ 10,6 bilhões e investimentos totais em torno de R$ 31 bilhões, é o maior projeto de infraestrutura do País.

A publicação do edital ainda depende da formalização da adesão das 47 cidades que demonstraram interesse no projeto. Das 64 cidades atualmente atendidas pela Cedae, a estatal fluminense de saneamento, 47 aderiram inicialmente, incluindo os 22 municípios organizados na Câmara Metropolitana.

Para esses 22, a decisão se deu em conjunto, no âmbito da Câmara Metropolitana. O Conselho Deliberativo do órgão se reuniu nesta quinta-feira, 17, para deliberar sobre a versão final do edital.

Também nesta quinta-feira, 17, venceria o prazo final para os demais 25 municípios do interior formalizarem a adesão à concessão. Um balanço final das adesões é esperado para o fim do dia.

Na quarta-feira, 16, em entrevista à rádio CBN, o governador em exercício, Claudio Castro (PSC), já havia sinalizado que a publicação do edital poderia ficar para a próxima semana, a despeito da meta de sexta-feira, 18. Castro disse que, após a aprovação final pelos municípios, o edital seria publicado "até o fim desta semana ou, no máximo, até a semana que vem".