Em MG, Bolsonaro inaugura pedra fundamental para pavimentação da BR-367

17/12/2020 | 16:39



O presidente Jair Bolsonaro inaugurou nesta quinta-feira, 17, a pedra fundamental que marca o início da pavimentação da BR-367, em Jacinto (MG), no Vale do Jequitinhonha. As obras de pavimentação ao longo de 61,6 quilômetros da rodovia devem ser concluídas em 2022.

Em breve discurso no evento, Bolsonaro citou que a obra era "há muito foi prometida" e que será entregue em seu governo. Ele também destacou e agradeceu o empenho da bancada mineira para que obras de infraestrutura avancem no Estado.

De acordo com o Ministério da Infraestrutura, a rodovia é importante para o escoamento da produção agropecuária e de madeira de eucalipto existentes no Vale do Jequitinhonha. O evento de hoje contou com a participação do ministro da pasta, Tarcísio de Freitas.

O governador do Estado, Romeu Zema (Novo), ressaltou que a obra permitirá conectar a região ao Sul do Estado da Bahia, "trazendo desenvolvimento e empregos". Ele reforçou ainda que "todo brasileiro, todo mineiro vai ter acesso à vacina" contra a covid-19, assim que homologada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Também acompanharam o evento o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), general Santos Filho, o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, além de parlamentares do Estado. Ainda nesta quinta-feira, Bolsonaro irá para Porto Seguro (BA), onde deve assinar medidas provisórias em favor do setor produtivo.