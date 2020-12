Vocalista do Creed é escalado para viver Frank Sinatra em filme e causa revolta em fãs

17/12/2020 | 16:11



Eita! Scott Stapp, vocalista da banda Creed, é escalado para interpretar o músico Frank Sinatra no filme Reagan e gera polêmica nas redes sociais!

Com estreia prevista para o segundo semestre de 2021, Reagan contará a história do ator e ex-presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan - interpretado por Dennis Quaid. De acordo com a produção do longa, Scott Stapp viverá a cena de Sinatra cantando no Coconut Grove, em Hollywood, onde se apresentou para arrecadar fundos para a campanha de Reagan para Governador da Califórnia. Será o primeiro trabalho do roqueiro como ator.

Em entrevista à revista americana Billboard, o músico disse estar animado com o papel.

- Quando se apresentava, Sinatra era um ato à parte. Estou muito animado para me juntar ao elenco e estou impressionado com os detalhes da produção e do set.

A notícia não agradou nem um pouco os fãs de Frank Sinatra, que lamentaram nas redes.

Poucas coisas dizem tanto sobre 2020 como o Scott Stapp como Frank Sinatra, desabafou uma fã no Twitter.

