Cardi B fica chocada ao descobrir referência oculta - e sexual - em personagem de Toy Story

17/12/2020 | 16:11



Cardi B ficou impressionada ao descobrir trocadilho adulto envolvendo um dos personagens do clássico da Disney, Toy Story. A referência foi muito bem camuflada pelos animadores da Pixar, afinal, estamos falando de uma produção infantil, e só foi captada pela cantora e seus seguidores na última terça-feira, dia 15.

Para quem não lembra muito da história, no primeiro filme da franquia, em 1995, Buzz Lightyear e Woody acabam indo parar na casa do antagonista Sid, que ao contrário de Andy, não tem uma boa relação com seus brinquedos. O quarto do menino é repleto de bonecos e carrinhos bizarros que foram desmontados e reconstruídos das formas mais aleatórias possíveis.

Um desses objetos é a Pernas, um brinquedo que é composto por duas pernas de boneca acopladas a uma vara de pescar. E é aí que se esconde a referência que tanto impressionou Cardi B, pois o anzol em inglês é dito como hook; e hooker significa prostituta, em livre tradução para o português. Explicando melhor... os animadores quiseram dar um tom erótico para o brinquedo, mas que passaria despercebido pelas crianças!

Cardi B descobriu a referência em um tweet e fez questão de compartilhar com seus seguidores. Na legenda ela escreveu:

MEU DEUS! Esse é o melhor conhecimento de todos!

A cantora não foi a única a nunca ter reparado neste detalhe. Em resposta a seu tweet, muitos seguidores se mostraram surpresos com a notícia. Uma fã comentou:

Estou morta. Não tínhamos nenhuma ideia do que estávamos vendo quando éramos crianças

Cardi B está casada com o rapper Offset desde 2017. Os dois têm uma filha de dois anos, Kulture. Será que ela também é fã de Toy Story?