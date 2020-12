Flavia Viana amamenta o filho fantasiada: Ele está mamando e sorrindo

17/12/2020 | 16:11



Não é novidade para ninguém que a gravidez e a maternidade não são um mar de rosas! Em entrevistas e até nas redes sociais, diversas famosas fazem questão de desmistificar a ideia de ser uma mãe perfeita, relatando aos seguidores e fãs que também enfrentam dificuldades na maternidade.

Por conta disso, Flavia Viana revelou nas redes sociais que precisou encontrar um jeito para lá de diferente para fazer o filho mamar. Pois é! Por conta das dificuldades para amamentar, ela precisou usar uma cabeça de girafa de uma sessão de fotos para que Gabriel, de três meses de vida tivesse interesse pelo peito.

Sim, ele está mamando e sorrindo! E eu pago quantos moços forem necessários meu filho. O que é essa fantasia que papai escolheu meu filho? Ainnnnn, ontem nosso Gabriel completou os tão esperados três meses! Está ficando mocinho. A família tentou fazer a foto de Safari mas estava muuuuito quente e as fantasias não ajudaram. A girafa e o gorila ficavam com as mãos presas e Gabs de leão sem entender nada! Mas a bagunça foi registrada porque cada minuto dessa vida merece ser comemorado.

Lembrando que dias antes ela comentou nas redes sobre os desafios da amamentar.

A amamentação requer paciência, né mamães? A pegada perfeita exige dedicação, calma e conseguimos. O Gabs está mamando superbem e meu desejo é conseguir deixá-lo só no peito o máximo de tempo que conseguir. Eu estou guardando todas as diquinhas que estou vivendo na prática para dividir com vocês aqui, tá? Desde as posições dele nas mamadas, a invertida que eu nem conhecia foi a melhor no nosso caso, contou.