Cleo dá entrevista para o canal de Rafa Brites e fala sobre o pai, Fábio Jr.: Era muito rico!

17/12/2020 | 16:11



Cleo marcou presença no canal de Rafa Brittes, no YouTube e acabou comentando um pouquinho sobre algumas curiosidades de sua infância! E mesmo sendo filha de pessoas famosas, Gloria Pires e Fábio Jr., a atriz revelou que era mesmo da turminha da bagunça no colégio.

Além disso, a artista revelou também que o pai, Fábio Jr., proporcionava uma vida mais confortável e privilegiada para ela.

Minha mãe era meio arrimo de família. Não era regado. Eu sempre queria alguma coisa e ela falava: 'Não, mas você já tem isso'. Só quando eu ia para São Paulo encontrar meu pai que era muito rico, eu me sentia assim, com uma vida de princesa. Eu era obcecada pela Xuxa. A mulher com quem ele era casado na época me levava à loja da Xuxa. Comprava todas as roupas da Xuxa.

Durante o bate-papo, Cleo comentou que faz terapia para ajudar a melhorar e se entender melhor com as suas próprias características psicológicas e a lidar melhor com as suas frustrações.

Tem momentos que me sinto mais autoconfiante e segura para fazer as coisas. Mas é sempre essa sensação de que não me encaixo direito, não mereço muito ou não sei o que estou fazendo. Sempre tento me guiar pelo desejo. Se meu desejo está indo para cá, acho que é um bom guia. Eu já me sabotei muito!