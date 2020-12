Xuxa Meneghel fala sobre antigos relacionamentos antes de Junno Andrade e revela situação inusitada em um sex shop

17/12/2020 | 16:10



Xuxa Meneghel abriu o seu coração em uma entrevista para revista JP e comentou que antes de começar o seu namoro com Junno Andrade, ela estava se permitindo viver breves relacionamentos.

- Apesar de namorar o Junno, foi a primeira época da minha vida em que eu estava pegando. Nunca fui de ficar com alguém, mas me dei direito de pegar. Eu pegava um cara e soltava, pegava outro... Devo ter tido uns três caras diferentes em um ano, o que era um uau para mim.

E não é novidade para ninguém que o início do relacionamento com Junno foi algo totalmente diferente, e durante a entrevista a apresentadora relembrou o momento em que se apaixonou por ele.

- Quando liguei pela primeira vez e ele disse que não podia falar porque estava com a filha, pensei: 'Caraca, esse cara é legal. Botou a filha em primeiro lugar! Vai me entender quando eu fizer o mesmo com a Sasha'.

Além de tudo isso, a rainha dos baixinhos que é super alto astral comentou sobre uma situação pra lá de inusitada que aconteceu enquanto estava viajando por Nova York.

- Estava em uma loja que vende coisas de cabelo e lá dentro tinha um sex shop. Entrei e peguei um p** na mão, quando um cara me pediu um autógrafo. Ele me deu um papel e dei o autógrafo em cima do p**. Depois perguntou se podia tirar uma foto. Não deixei!, comentou rindo da situação.

VENDA DE SUA MANSÃO

Xuxa Meneghel mora desde 2009 em uma super mansão localizada em um condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E segundo o Extra, a mansão esta à venda em alguns sites internacionais por cerca de 8,7 milhões de dólares - o que equivale a 45 milhões de reais.

A casa da rainha dos baixinhos tem mais de 2.500 metros quadros, piscina, cinema, espaço de hidromassagem, quadras de basquete e vôlei, cinco quartos, sala de estar, 14 banheiros, três lavados, escritório, varanda, sala de jantar, sala de TV, lavanderia, cozinha, jardim de inverno, academia, closet, copa e mais dois cômodos no subsolo.

Uau! Segundo a justificativa do próprio jornal é que Xuxa Meneghel está tentando vender a casa desde 2018, quando sua mãe, Dona Alda, acabou morrendo. E com a ida de Sasha Meneghel para os Estados Unidos, a apresentadora notou que a casa ficou muito grande para ela e o namorado, que se dividem entre Rio e São Paulo.