Anitta abre o jogo sobre trecho de série em que xinga a sua equipe: Infelizmente é real!

17/12/2020 | 15:11



Parece que as críticas que Anitta fez em sua equipe não colou muito bem com seus fãs e seguidores. A cantora teve que aparecer nesta quinta-feira, dia 17, em seus Stories para comentar brevemente sobre o assunto.

Para quem não lembra, a funkeira lançou uma série na Netflix, intitulado Made In Honório, e em um determinado momentos em um dos episódios, ela acaba xingando a sua equipe. No Instagram ela tentou abrir o jogo sobre o assunto e disse:

Infelizmente é real. Eu falei que na série eu mostrava qualidades e defeitos. Nessa cena, eu estou falando com meus sócios. São as pessoas que tenho para sair de mim, extravasar. São meus sócios há mais de sete anos. Nesse negócio, a culpa acabou caindo para mim, mas não bem assim a história. Eles inventaram um negócio de última hora, a gente não podia falar tanto do que realmente foi. A culpa caiu para dentro de mim, mas tudo bem!

Além disso, Anitta explicou também o motivo pelo qual um dos episódios de sua série acabou sem mais nem menos desaparecendo da plataforma para algumas pessoas.

Para algumas pessoas, o episódio quatro da série desapareceu. Eu tinha vazado um telefone, ninguém tinha percebido. Rola isso de informações, coisas de leis... Enfim. Eles editara para borrar o número de telefone. Sumiu por um tempo e depois voltou. Já está no ar de volta!

O Made In Honório é uma espécie de documentário que traz diversos bastidores da carreira de Anitta, e pelo o que você viu, está realmente dando o que falar.