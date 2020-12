Khloé Kardashian e Tristan Thompson têm jantar romântico juntos

17/12/2020 | 15:10



Segundo informações da revista People, o jogador de basquete Tristan Thompson e a estrela de Keeping Up With The Kardashians, Khloé Kardashian, saíram para jantar juntos em Boston. O jogador está se preparando para entrar na quadra com a sua nova equipe, o Boston Celtics, com quem assinou contrato em novembro desse ano.

O casal e mais uma pessoa foram vistos chegando juntos no restaurante Zuma, localizado no Four Seasons Hotel One Dalton Street, para um jantar discreto. Segundo uma fonte, Tristan e Khloé entraram de máscaras e pela entrada principal de um restaurante japonês e depois foram para uma sala de jantar privada e fechada, no fundo do local, atrás da cozinha do chef. A fonte diz, ainda, que haviam três pessoas que faziam parte da equipe de produção.

Tristan Thompson e Khloé Kardashian são pais de True, de dois anos e meio de idade. Desde que chegou em Boston, Thompson já foi visto frequentando o restaurante Zuma. O astro da NBA assinou o contrato com Boston Celtics em novembro de 2020, depois de jogar pelo Cleveland Cavaliers por nove temporadas.

Quando foi anunciada a chegada de Thompson ao novo time, Kim Kardashian publicou uma foto no Instagram parabenizando o jogador, e escreveu a seguinte legenda:

Parabéns Tristan. Boston, aqui vamos nós!!!!