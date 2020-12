Cinco meses após Covid-19, Joelma diz que não está 100% recuperada e revela sequelas: - Fiquei maior que uma grávida

17/12/2020 | 15:10



Assim como muitos famosos, Joelma pegou coronavírus. A cantora, que foi diagnosticada há cinco meses, contou no Encontro Com Fátima Bernardes na manhã dessa quinta-feira, dia 17, que ficou dois meses de cama e está até hoje lidando com as sequelas deixadas pelo vírus. Em conversa com Patrícia Poeta, ela explicou que chegou a ficar maior que uma grávida:

- Eu tô cuidando até agora, depois de cinco meses. Eu tô tratando das sequelas. Eu fico naquele efeito de incha e desincha. Tem hora que eu estou inchada, tem hora que eu estou desinchada. O Covid, quando eu peguei, eu fiquei maior que uma grávida de nove meses. Afetou a minha mente, a minha visão, fora o pulmão, intestino, estômago, deu febre também. O cabelo caiu muito, muito, muito. Eu senti muita coisa.

Ela ainda continuou:

- Dois meses você fica de cama. Depois vou ainda vai cuidando das sequelas, você não está 100%. Eu não tô 100% ainda. Tô fazendo uma bateria de exames agora para tentar descobrir porque esse incha e desincha. Claro, não chega nem perto de quanto eu estava com Covid.

Sobre se uma das sequelas afetou sua voz, Joelma tranquiliza:

- Afetou um pouco [a minha voz] porque eu tive muito refluxo. Mas quando eu canto eu não sinto essa dificuldade. É uma coisa muito louca.

