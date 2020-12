Após beijar homem misterioso, Maiara recebe elogio em vídeo da filha de Fernando Zor: A melhor sem dúvidas

17/12/2020 | 15:10



Parece que a relação entre Maiara e a filha de Fernando Zor independe do relacionamento do conturbado casal. Depois que a cantora apareceu beijando um homem misterioso e afirmou que ela e o sertanejo estão separados há cinco meses, a irmã de Maraisa compartilhou em seu Stories do Instagram um vídeo da filha mais velha do cantor, Kamily, cantando uma de suas músicas.

A faixa em questão é Quero Você do Jeito que Quiser, da dupla Maiara e Maraísa com participação de Marília Mendonça. A questão é que a única pessoa que Kamily marcou no vídeo, no qual aparece segurando uma caixinha de som, foi Maiara! Ela ainda escreveu:

Maiara, a melhor sem dúvidas.

Maiara e Fernando são conhecidos por um relacionamento marcado por idas e vindas. O último afastamento do casal ocorreu entre o fim de outubro e o começo de novembro, quando eles deixaram de se seguir nas redes sociais e, mais uma vez, apagaram as fotos que tinham juntos.