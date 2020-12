Festas de fim de ano apontam para recorde de viagens em 2020

Redação

17/12/2020



O movimento em rodovias e aeroportos será 33,2% maior no período das festas do fim do ano do que em outros feriados de 2020. O número faz parte de uma projeção realizada pelo Sem Parar com base nas passagens em vias de pagamento automático das praças de pedágio no comparativo aos feriados de 12 de outubro e 2 de novembro, que foram as datas com mais fluxo de turismo no ano até agora.

Além disso, os dados estatísticos consideram os números proporcionais de 2019, prevendo volume de veículos que estarão em circulação pelas rodovias e aeroportos do país. A projeção da empresa aponta retomada do turismo nas festas de fim de ano, mesmo diante da possibilidade de segunda onda de contágio pelo novo coronavírus.

Recorde de viagens em 2020

No comparativo de tráfego entre os estados, durante o mesmo período, os números apresentados pela projeção do Sem Parar mostram que São Paulo representa 67,48% no volume nacional de circulação de veículos nas rodovias pedagiadas e estacionamentos de aeroportos. Em seguida aparecem Rio de Janeiro, com 8.12% do total, Minas Gerais com 7.04% e Paraná, com 5.81%.