10 dicas para quem vai viajar de carro no Brasil

Redação

Do Rota de Férias



17/12/2020 | 14:18



As férias de fim ano em meio à pandemia do novo coronavírus fizeram aumentar a procura por destinos domésticos na hora de viajar. Com diversas restrições de voos pelo mundo, muitos brasileiros que estão se sentido mais seguros optaram por fazer viagens de carro no Natal e no Ano Novo.

Se for o seu caso, vale a pena ficar atento a todos os cuidados que envolvem um passeio do gênero, tanto antes quanto depois de cair na estrada. O Shopping SerrAzul listou 10 dicas de segurança para quem vai viajar de carro. Confira.

10 dicas de segurança para viajar de carro