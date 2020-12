35 fotos lindas de Viena iluminada para o Natal

Redação

Do Rota de Férias



17/12/2020 | 14:18



Viena iluminada para o Natal se transforma em uma das cidades mais espetaculares do mundo. Todos os anos, a capital austríaca é decorada com esmero para as festividades de fim de ano. Neste ano, estrelas brilhantes, luzes que imitam chuvas de ouro e lustres cintilantes foram distribuídos no centro e nas principais ruas comerciais da cidade.

35 fotos históricas de Viena iluminada

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Peter Rigaud

Crédito: WienTourismus/Peter Rigaud

Crédito: WienTourismus/Peter Rigaud

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

Crédito: WienTourismus/Christian Stemper

É possível conferir a beleza de Viena iluminada em diversos pontos. O calçadão da rua Graben, uma região repleta de lojas elegantes, ganhou lustres que flutuam sobre o local e chegam a ter seis metros de altura e 4,5 metros de diâmetro. Uma chuva de pontos de LED dourados recai sobre o mercado Kohlmarkt, ao final do calçadão.

Em uma pequena rua lateral à Graben, a decoração traz uma Viena iluminada mais imperial. Na Habsburgergasse, estão penduradas coroas cintilantes, reverenciando o passado da capital austríaca. As ruas e becos ao redor da área de comércio de luxo de Viena, o Goldenes Quartier, também estão iluminadas em comemoração às festas de fim de ano.

A rua Kärntner Strasse, por sua vez, ganhou luzes ovais de até seis metros e mais de 550 mil pontos de LED que decoram seus 750 metros. Já a rua Rotenturmstrasse, que liga as praças Stephansplatz e Schwedenplatz, está com uma iluminação natalina com enormes esferas vermelhas cada uma delas com quatro metros de diâmetro.

Mercado de Natal em Viena

O clima natalino toma conta também da Rathausplatz, uma das principais praças da cidade. É lá que fica o famoso mercado de Natal Christkindlmarkt, que destaca lojas de artesanato e comida, bem como uma grande árvore de Natal decorada com cerca de 2.000 pontos de LED. A maior árvore já instalada na Rathausplatz teve 39,4 metros de altura.

Viena iluminada fora do centro

Não é só no centro que Viena está iluminada. Mais de 30 ruas comerciais em diversos distritos ganharam iluminação especial de Natal. Na rua Neubaugasse, no 7º distrito, há luzes no formato de luas e estrelas. Já a rua Josefstädter Strasse, no 8º distrito, foi decorada com grandes esferas azuis.

Enormes enfeites de Natal em vermelho e prata foram pendurados na rua Obkirchergasse, no 19º distrito. Enquanto isso, a região de Seestadt Aspern, a maior área de desenvolvimento urbano de Viena, foi decorada com sinos brilhantes. Arcos de luzes de LED e árvores iluminadas também criam uma atmosfera natalina na rua Wiener Ringstrasse.

Tecnologia LED

No total, são empregados quase 200 quilômetros de cabos todos os anos para deixar Viena iluminada no Natal. Em sua grande maioria, esses pontos já empregam tecnologia LED, reduzindo os custos de eletricidade em cerca de 80% em relação às lâmpadas normais e contando com uma vida útil mais longa. Assim, as luzes de Natal de Viena têm uma operação sustentável e econômica, mesmo ficando acesas sete horas por dia.

O clima natalino da iluminação da cidade é oferecido pelos comerciantes de Viena. Nas ruas , são eles que organizam e financiam parte da decoração. Eles também contam com o apoio da Câmara de Comércio de Viena e da Prefeitura, que promove a montagem e desmontagem dos pontos desde 1998.