George Clooney detona atores que reclamam de seus trabalhos e diz que já cortou tabaco para ganhar dinheiro

17/12/2020 | 14:10



De acordo com o portal Page Six, George Clooney fez uma revelação polêmica! O astro disse que já trabalhou em um emprego no qual ganhava três dólares por hora. O ator também contou que já vendeu seguros e sapatos femininos, e criticou atores que reclamam do trabalho:

- Mas, ouça, uma vez cortei tabaco para viver por três dólares a hora. Quando os atores dizem como é difícil, eu penso: Venha cortar tabaco por um dia. Também vendi sapatos femininos e seguros de porta em porta. Para fazer o nosso trabalho, ainda ser criança, brincar de faz de conta, deveríamos aproveitar. Nós somos os sortudos. Além disso, se você faz mais takes do que os outros atores - você é um idiota. Você tem que fazer suas coisas o mais rápido possível e acabar com isso.

O ator, que em breve irá lançar o filme O Céu da Meia-Noite, também comentou sobre a sua experiência em gravar na Islândia, um local tão frio:

- Eu fiz filmes fisicamente difíceis. Mar em Fúria apanhei na água. Nesse caso, meu personagem está morrendo, então eu tive que perder peso. Você fica enfraquecido. Dirigindo, você precisa primeiro malhar, entrar em forma, porque como general você está carregando todas essas pessoas morro acima. Fisicamente demanda muito.

O filme O Céu da Meia-Noite é um drama de ficção-científica que conta a história de um cientista que tenta salvar o mundo de uma catástrofe misteriosa. O longa estreia no dia 23 de dezembro na Netflix.