Gusttavo Lima acusa influenciadora de 19 anos de idade de inventar affair com ele: Um mundo inexistente que ela mesmo cria

17/12/2020 | 14:10



Gusttavo Lima se irritou com alguns rumores de que estaria ficando com uma influenciadora de 19 anos de idade. Para esclarecer as coisas, o sertanejo deixou um comentário bem sincero no perfil do Instagram Movimento Country, e negou que estivesse envolvido com Camilla Landim.

Vocês não cansam de inventar tais mentiras? Ah, me esqueci, vocês têm zero credibilidade, né... Até quando vocês e essa moça vão sustentar essa fake news, um mundo inexistente que ela mesmo cria e acredita que está comigo rssss!!! Ouuuu, eu teria vergonha de tal atitude!!!

Até o momento da publicação desta matéria, Camilla não se pronunciou sobre o assunto em suas redes sociais. Vale lembrar que o músico comentou recentemente sobre a sua vida amorosa, declarando que a situação está mais parada do que água de represa.