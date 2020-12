Beth Goulart relembra aulas online com a mãe Nicette Bruno e fala sobre saudade: 21 dias hoje sem minha mãezinha

17/12/2020 | 14:10



Desde que Nicette Bruno foi internada por ter sido diagnosticada com a Covid-19, os filhos da veterana atriz Beth Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho atualizam diariamente notícias do estado de saúde da mãe. Porém, na manhã dessa quinta-feira, dia 17, Beth resolveu relembrar um dos momentos mais recentes de Nicette, quando as duas estavam fazendo aulas online.

Mãe e filha são vizinhas, e aproveitaram a quarentena para fazer exercícios para exercitar a mente e a memória. No vídeo publicado no Instagram de Goulart, as duas se divertem ao fazer uma das atividades. Na legenda, a atriz lamentou a falta da mãe, mais uma vez, pediu orações para sua recuperação e também fez um apelo:

21 dias hoje sem minha mãezinha, que saudade de você minha parceira de vida, amiga, irmã, colega, meu amor, minha mestra, minha referência. Estamos junto com você minha mãe mandando nossa energia, nossa fé e esperança que logo logo estaremos juntas de novo. Não brinque com sua saúde, proteja quem você ama, tenha mais empatia e amor ao próximo.