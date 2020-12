Coronavírus, BBB e mais: Google revela principais buscas no Brasil em 2020

Bianca Bellucci

Do 33Giga



17/12/2020 | 12:18



O Google divulgou recentemente uma lista com as maiores buscas realizadas pelos brasileiros ao longo de 2020. Organizado pelo Google Trends, ferramenta da empresa que aponta os termos mais populares em diferentes espaços de tempo, o ranking reúne as principais pesquisas separadas por categorias, como acontecimentos, celebridades e receitas. Abaixo, você confere o top 10 de cada uma delas.

Principais buscas de 2020

1. Coronavírus

2. Auxílio emergencial

3. Eleições 2020

4. Eleições EUA

5. BBB 2020

6. Copa do Brasil

7. Google Classroom

8. Flamengo x São Paulo

9. Classificação Brasileirão série A

10. NBA

Acontecimentos mais pesquisados em 2020

1. Coronavírus

2. Eleições 2020

3. Eleições EUA

4. Caso Mariana Ferrer

5. Nota de 200 reais

6. Nuvem de gafanhotos

7. Caso Padre Robson

8. Greve dos Correios

9. Explosão em Beirute

10. Morte de George Floyd

Principais perguntas de 2020

1. Quem matou Max?

2. Quem sai do BBB?

3. Quem ganhou o BBB?

4. Quem ganhou as eleições nos Estados Unidos?

5. Como justificar o voto?

6. O que é lockdown?

7. O que é pandemia?

8. Como saber meu número?

9. Quantos casos de coronavirus há no Brasil?

10. Como fazer máscara de tecido?

Mortes mais buscadas em 2020

1. Diego Maradona

2. Tom Veiga

3. Kobe Bryant

4. Naya Rivera

5. Flávio Migliaccio

6. Chadwick Boseman

7. Rodrigo Rodrigues

8. Fernando Vanucci

9. Arnaldo Saccomani

10. Moraes Moreira

Como fazer…

1. Como fazer máscara de tecido?

2. Como fazer álcool gel?

3. Como fazer o cadastro único?

4. Como fazer avatar no Facebook?

5. Como fazer o cadastro do auxílio emergencial?

6. Como fazer que as pessoas gostem de mim?

7. Como fazer dueto no TikTok?

8. Como fazer tie dye?

9. Como fazer live no Instagram?

10. Como fazer transferência pelo Pix?

O que é…

1. O que é lockdown?

2. O que é quarentena?

3. O que é pandemia?

4. O que é cadastro único?

5. O que é coronavírus?

6. O que é fascismo?

7. O que é Pix?

8. O que é yuzu?

9. O que é sororidade?

10. O que é Conar?

Aprender…

1. …a tocar violão

2. … a desenhar

3. …espanhol

4. …italiano

5. ….coreano

6. ….a costurar

7. …a ler

8. …inglês

9. …francês

10. …a dirigir

Receitas mais pesquisadas em 2020

1. Pão caseiro

2. Brigadeiro de colher

3. Bolo de cenoura

4. Pão doce

5. Pão recheado

6. Hambúrguer

7. Batata recheada

8. Chocolate quente simples

9. Esfiha aberta

10. Bolo de banana de liquidificador

Atividades para fazer em casa

1. Exercícios para fazer em casa

2. Como fazer máscara em casa?

3. Fotos em casa

4. Horta em casa

5. Academia em casa

6. Festa em casa

7. Brincadeiras para fazer em casa

8. Festa junina em casa

9. Vacina em casa

10. Pilates em casa

Personalidades mais buscadas em 2020

1. Donald Trump

2. Luiz Henrique Mandetta

3. Joe Biden

4. Sergio Moro

5. Kim Jong Un

6. Manu Gavassi

7. Andressa Suita

8. Rafa Kalimann

9. Babu

10. Jorge Jesus

Campeonatos e ligas esportivas mais buscadas em 2020

1. Copa do Brasil

2. Brasileirão

3. NBA

4. Campeonato Paulista

5. Champions League

6. Campeonato Brasileiro de Futebol – Série C

7. Premier League

8. Campeonato espanhol (La Liga)

9. Campeonato Carioca

10. Roland Garros

Filmes mais pesquisados em 2020

1. Pantera Negra

2. 365 dias

3. Milagre na Cela 7

4. Parasita

5. Frozen 2

6. 1917

7. Nasce uma Estrela

8. O Poço

9. Enola Holmes

10. Minha Mãe é uma Peça 3

Séries mais buscadas em 2020

1. The Witcher

2. Cobra Kai

3. Anne with E

4. Manifest

5. Elite

6. Emily em Paris

7. Vis a Vis

8. The Umbrella Academy

9. Bom dia, Verônica

10. A Maldição da Mansão Bly

Games mais procurados em 2020

1. Among Us

2. Valorant

3. Fall Guys

4. Genshin Impact

5. The Last of Us 2

6. Minecraft Classic

7. Free Fire

8. PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds)

9. FIFA 21

10. Call of Duty: Warzone

TV em 2020

1. BBB 2020

2. CNN Brasil

3. A Fazenda 2

4. Bom Sucesso

5. Amor de mãe

6. Fina Estampa

7. Totalmente Demais

8. Salve se Quem Puder

9. Éramos Seis

10. Avenida Brasil