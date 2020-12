Estapar e Enel X anunciam criação de rede para carregamento de elétricos

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



17/12/2020 | 09:48



A Estapar, rede de estacionamentos, e a Enel X, empresa de soluções energéticas da Enel Brasil, firmaram acordo estratégico para criar a primeira rede de carregamentos de veículos elétricos semipública do Brasil. As duas empresas irão viabilizar, em uma etapa inicial, uma rede integrada de 250 estações de recarga em cerca de 100 pontos premium em estacionamentos da Estapar nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Distrito Federal.

A expectativa da iniciativa é começar os trabalhos de instalação das primeiras Ecovagas ainda em dezembro deste ano, com a previsão de conclusão da rede de 250 estações em fevereiro de 2021. Os equipamentos a serem instalados trazem a tecnologia da Enel X e fornecem um carregamento inteligente semirrápido, abastecendo 80% da bateria de um automóvel elétrico e híbridos plug-in em aproximadamente três horas.

Ao contrário das estações de recarga disponibilizadas pelo mercado atual, o diferencial do projeto, idealizado entre a Enel X e a Estapar, é a experiência proporcionada ao cliente. Agora, ele pode, em tempo real, visualizar os pontos Ecovaga, dirigir-se até o local e recarregar seu veículo em poucos minutos. Nos grandes centros urbanos, 90% das cargas necessárias para garantir a volta para casa são de apenas 30 minutos.

As Ecovagas são vagas exclusivas, especialmente sinalizadas para os veículos elétricos, e contam com a segurança de profissionais para o gerenciamento das instalações, manutenção da rede real time, energia e gerenciamento por meio de tecnologia e software que permitem o nível de serviço e de funcionamento dos equipamentos.

As 250 Ecovagas serão instaladas em estacionamentos premium administrados pela Estapar tais como: shopping centers, aeroportos, hospitais, arenas, prédios comerciais e instituições de ensino. As estações de recargas serão disponibilizadas em 23 cidades em 10 estados, como São Paulo (SP), Guarulhos (SP), Barueri (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Aracaju (SE), Recife (PE), Salvador (BA), Brasília (DF), e Fortaleza (CE).

Parceria com as empresas

O acordo entre a Estapar e a Enel X prevê que o serviço de carregamento dos veículos elétricos seja gratuito para os clientes das empresas parceiras do projeto, em especial as companhias do setor automotivo. O modelo de negócio construído prevê que as fabricantes de automóveis e outros interessados, com base em uma assinatura mensal, concedam esse benefício aos seus clientes proprietários de veículos elétricos de suas marcas. Para usufruir da gratuidade, o usuário deverá se cadastrar no aplicativo Vaga Inteligente da Estapar para confirmar a sua elegibilidade de acesso ao sistema Ecovagas. Neste caso, o proprietário não terá durante o período do benefício nenhum custo adicional além do valor de estacionamento do seu veículo.

Atualmente, a Estapar e a Enel X estão fechando contratos com as empresas parcerias para se associarem ao projeto, e a expectativa é de que os primeiros acordos sejam firmados entre o final de 2020 e o início de 2021. Para os proprietários de veículos de montadoras que ainda não firmaram parceria com a Enel X e a Estapar, também será possível a utilização das Ecovagas durante um prazo inicial de seis meses para que possam usufruir a experiência do serviço. Encerrado este período, o sistema irá restringir o acesso ou emitir uma cobrança ao cliente pelo uso da infraestrutura de recarga do seu veículo elétrico.

“Como uma das líderes globais no mercado de mobilidade elétrica, é motivo de grande satisfação para a Enel X a parceria com a Estapar na construção da primeira rede semi-pública de recarga de veículos elétricos no Brasil. Com esse acordo, Enel X e Estapar irão oferecer aos seus clientes mais segurança, comodidade, tecnologia e qualidade no serviço de recarga”, diz o presidente da Enel X, Francisco Scroffa, reforçando que a parceria está em linha com o conceito de cidades inteligentes promovido pela Enel. Vale lembrar que a Enel X concluiu, recentemente, o primeiro corredor pan-americano para veículos elétricos, com 196 pontos de recarga, possibilitando viagens da Argentina até os Estados Unidos.

No médio e longo prazo, a intenção das duas empresas é expandir a quantidade de pontos da rede de recarga Ecovagas para, inclusive, outros locais, como restaurantes, outras redes de estacionamento e locais públicos.

O CEO da Estapar, André Iasi, destaca que ampliar a oferta de serviços, dentro das operações da Estapar, que promovam a mobilidade é uma tendência. “A Estapar é muito além de uma empresa de estacionamentos. Somos e seremos cada vez mais um completo hub da mobilidade urbana, englobando diversas funções. Por isso, reconhecemos a importância em disponibilizarmos ferramentas que promovam a eletromobilidade no país. Essa iniciativa, em conjunto com a Enel X, possibilitará o crescimento do segmento, além de proporcionar aos clientes uma melhor jornada e o que há de mais moderno e tecnológico dentro do setor”.