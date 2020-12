Assembleia avaliza orçamento com R$ 20 para Linha 20 e BRT

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



17/12/2020 | 08:30



A Assembleia Legislativa aprovou na noite de ontem orçamento estadual de 2021 com os originais R$ 20 reservados para implantação do BRT (sistema de ônibus de alta velocidade, na sigla em inglês) e concretização da Linha 20-Rosa, do Metrô, ambos ligados ao Grande ABC. A peça encaminhada pelo governador João Doria (PSDB) foi avalizada com 42 votos favoráveis contra 31 contrários de deputados, sem incluir série de emendas apresentadas por parlamentares com reduto na região, entre elas as que turbinavam financeiramente os projetos de transporte de massa.

As emendas sugeridas em torno de ambos os itens foram barradas, nas quais ampliavam para R$ 525,4 milhões à Linha 20 e R$ 635 milhões ao BRT. A segunda apreciação na casa contemplou relatório do deputado Delegado Olim (PP), integrante da comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, que compilou algumas propostas modificativas, só que indicou a rejeição da maioria. Desde que chegou ao Parlamento paulista, a matéria do governo recebeu 15.161 emendas dos deputados estaduais, das quais cerca de 3.000 foram incorporadas no texto que teve crivo positivo.

O projeto entrou na ordem do dia após aprovação de inversão da pauta e houve quórum suficiente para votação no plenário. De acordo com o documento, a peça, fixada em R$ 246 bilhões para o exercício do ano que vem, segue critérios de descentralização, eficiência e inovação. Os valores simbólicos de R$ 10 para cada modal aparecem no documento a despeito de a própria gestão ter escolhido as propostas para substituir a Linha 18-Bronze, que teve o contrato cancelado. A rubrica mínima é praxe quando não se tem quantia específica de repasse, mas necessária ao menos para manter na linha de eventual aporte.

No relatório, Olim apontou que a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, por exemplo, recebeu 41 emendas suplementando dotações, totalizando R$ 3,35 bilhões, no entanto, “tendo em vista as escassas possibilidades de alocação e remanejamento de recursos para o exercício de 2021, não há viabilidade de atender a demandas de suplementação” de verbas nesta pasta. No setor de Logística e Transporte houve a inclusão de R$ 1 milhão para elaboração de estudos para obras da ponte entre Santos e Guarujá. A maior parte das emendas absorvidas envolve as áreas de Saúde, Educação e Segurança.

A bancada do Grande ABC é composta por seis parlamentares. Entre os integrantes da região, apenas o PT votou contrário ao texto. Líder do petismo na casa, Teonilio Barba, com domicílio eleitoral em São Bernardo, criticou a falta de interesse dos demais líderes partidários em acolher emendas aglutinativas, como ocorreu em anos anteriores. A ideia, segundo ele, era tirar parte do dinheiro da comunicação institucional para direcionar a outras áreas. “Tentei três vezes conversar e ninguém quis ouvir.” A administração tucana tem maioria governista na Assembleia.

O deputado Coronel Nishikawa (PSL), também de São Bernardo, lamentou a exclusão dos itens de transporte, embora admita que votou favorável ao projeto. “Eles não incluíram nada (dos modais). Eu tinha colocado R$ 750 milhões (em emendas). Não precisava acolher tudo, poderia ser parte disso, mas não contemplaram. Não tem explicação. Encaixaram outras coisas como prioridades e deixaram a Linha 20 e BRT de fora (da alteração). Era briga nossa, mas ficamos para trás”, disse. Acrescentou que a peça acolhe emendas pessoais de sua autoria, como investimento no Corpo de Bombeiros e em reforma nas unidades da PM (Polícia Militar) na região.