Faltou diálogo

Do Diário do Grande ABC



16/12/2020 | 23:59



A notícia de que a Câmara de São Bernardo aprovou projeto de lei que abre caminho para transformar a tradicional Faculdade de Direito do município em universidade, publicada ontem pelo Diário, conflagrou a cidade. Dizendo-se surpresos com a proposta, que não teria sido debatida com a instituição, estudantes, professores e políticos de oposição foram às ruas protestar contra o prefeito Orlando Morando (PSDB), autor da ideia. Os manifestantes revelaram o temor de a faculdade, hoje uma autarquia, ser privatizada, perder a qualidade de ensino, abandonar o programa de bolsas de estudo e demitir funcionários em massa.

São preocupações legítimas. Que já poderiam ter sido dirimidas se o chefe do Executivo tivesse, antes de redigir o texto do projeto encaminhado à Câmara, de afogadilho, disposto a sentar-se à mesa com representantes dos servidores e corpos docente e discente da Faculdade de Direito. Mas Morando, em atitude sem nenhum ineditismo, registre-se, optou pelo despotismo que caracteriza suas ações desde que tomou posse do atual mandato, em 1º de janeiro de 2017.

Ao evitar o amplo debate com a comunidade, o prefeito de São Bernardo abre flanco a seus críticos. É natural que a população desconfie de projetos que são empurrados para serem aprovados na surdina por uma Câmara que, diga-se, desde sempre agiu em consonância com as vontades de Orlando Morando em praticamente 100% das vezes – a única derrota do Executivo nos últimos quatro anos foi a aprovação das contas relativas aos exercídios de 2015 e 2016 do ex-prefeito Luiz Marinho (PT).

A reação dos munícipes ao projeto que mexe com a estrutura da Faculdade de Direito talvez signifique a chegada de nova era na política são-bernardense, menos afeita à passividade até então vigente. O prefeito Orlando Morando não pode achar que os 67,28% dos votos válidos obtidos em 15 de novembro, que lhe garantiram a reeleição sem necessidade de segundo turno, sejam salvo-conduto para fazer o que bem entende no município, sem abrir diálogo com a sociedade.