Por um ano realmente novo

16/12/2020 | 23:59



A economia brasileira esboçou boa reação no começo do último trimestre deste ano com abrandamento de medidas mais restritivas de Estados e municípios. Empresários precisavam desse alívio e mostraram que sabem reagir e fazer a roda da fortuna girar. Porém, números da pandemia voltam a crescer e atividades nas cidades experimentam novas restrições. Nesta época do ano nosso desejo seria o de transmitir otimismo para o próximo ano, mostrar horizonte promissor para empresas e a situação do emprego no Brasil. Se de um lado temos temor da doença, de outro acompanhamos com tristeza a leniência ou desinteresse do governo federal ante a outra grande tragédia brasileira: o desemprego. Aliás, o número oficial da desocupação (mais de 14 milhões de pessoas) é apenas parte do drama. Ao se acrescentar ocupados por tempo insuficiente, desalentados e ainda a chamada força de trabalho potencial, chega-se a 33,2 milhões de indivíduos. Drama fica maior com empregados sem carteira assinada, mais 9 milhões.

E quantos aos informais, que perambulam pelas ruas em busca de sobrevivência, sem nenhuma garantia? Representam 40,6% do total de trabalhadores ocupados no País, ou 38,081 milhões de pessoas, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Auxílio emergencial aliviou a vida dessas pessoas, mas ainda não se sabe se haverá continuidade e a que preço. Evidentemente que se observa alguma defasagem entre retomada econômica e recuperação do emprego. É normal, menos no Brasil. Aqui o desemprego aumentou. Na verdade, política de reativação pouco se ocupou do emprego. Micro e pequenos empresários, muito importantes para criação de vagas, continuam com dificuldade para conseguir crédito. Isso quando conseguem, pagando 2% ao mês de juros.

Empresários estão com medo de contratar diante de futuro incerto. Muitos estão com problemas para pagar o 13º em razão do custo do crédito. Algumas empresas estão até contratando trabalhadores temporários informalmente, sem nenhum direito. Nós somos contra essa prática. Isso torna empresas do nosso setor ainda mais vulneráveis à crise. Seria normal sugerir 2021 pleno de boas notícias para conciliar com as festas de fim de ano. Mas, infelizmente, precisamos esperar que o governo acorde e tome medidas efetivas a favor do emprego. Uma delas seria, junto com o Congresso, aprovar reformas tão necessárias, como a tributária. Mas que seja reforma justa, que realmente desafogue empresas para permitir avanço do mercado de trabalho. Enfim, só nos resta pedir muito para que Deus ilumine a cabeça de nossos governantes em 2021.

Vander Morales é presidente da Fenaserhtt (Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado) e do Sindeprestem (sindicato paulista da categoria).



PALAVRA DO LEITOR

Boas-Festas

O Diário recebe e retribui votos de Boas-Festas a Volkswagen Caminhões e Ônibus; Fundação Renault; Ivete Romão Fuentes; Mirtes Tomas Fávaro; Tânia Teixeira; Abedias Barbato; Alberto de Souza e Silva; Jorge Sabino; Thômas Fernandes; Silvio Carlos Monvert; Edvaldo Vassaz; Barbearia Studio Fusion; Gustavo Henrique Marinheiro, MR Brechó, Michele Martins; BL Studiotatoo; Renan Almeida; Pablo Ladeira; Juliana Sampaio; Patrícia de Arruda; Leonice Jesus Campos; Edinaldo de Arruda.

Geopolítica

Chorei de tanto rir quando li a reportagem referente ao livro (Geopolítica) que menciona que a Operação Lava Jato foi capitaneada sob ordens dos Estados Unidos (Política, dia 13). É mais fácil acreditar que Elvis Presley não morreu e ainda vive no Havaí. Os bilhões de reais recuperados nos acordos de leniência, aqueles em que as empresas admitem culpa e devolvem o dinheiro ao Estado, demonstram o quão absurda esta tese é.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Fechar bares

Conforme enquete no Instagram deste Diário, venho, por meio desta coluna, responder que ‘sim’, porque informar é a palavra. O que tenho visto em São Bernardo, minha cidade: dia 12 saí, por volta das 11h, para curta caminhada na ciclofaixa da Avenida João Firmino, onde moro há mais de dez anos. De cara, notei movimento acima do normal. Muitos carros no sentido Centro e muita gente nas calçadas e no comércio. Porém, o que realmente me deixou chocada foi o número de pessoas que contei sem máscara: 55! Num percurso aproximado de um quilômetro! Quando digo sem máscara, é sem o item de proteção de uso obrigatório e único meio que dispomos para proteção! Não contei quem usava a máscara abaixo do pescoço, como adorno provavelmente, ou seguravam nas mãos etc. Foi dia de calor intenso, os bares estavam lotados e as pessoas, consumindo, sem máscara. O comércio de rua, em geral, lotado e as pessoas que estavam do lado de fora, também estavam sem máscara. Voltei para casa muito assustada, pois as pessoas passaram a entender que máscara é para ser usada apenas quando se entra em algum lugar. Desconheço tal fato. A obrigatoriedade do uso da máscara não vem sendo respeitada.

Anara Zapella

São Bernardo

Ruas

A Prefeitura de Santo André descobriu forma inteligente de reduzir a velocidade dos veículos na cidade: manter as ruas esburacadas. Assim, ninguém consegue andar rápido. Isso se conseguirem andar. Salvo algumas privilegiadas, o resto... Nem os entornos de hospitais são merecedores da atenção da Prefeitura. Parece que o projeto das ruas novas foi para o espaço. E bem distante.

Sebastião Oliveira

Santo André

Cultura

Senhor prefeito Paulo Serra, sou animador cultural desde 1959 em Santo André, portanto, há 61 anos, e atual integrante do Conselho Municipal de Políticas Públicas. Venho, pela presente carta, solicitar a permanência de Simone Zarate e Aze Diniz, respectivamente nos cargos de secretária de Cultura e diretora do departamento de Cultura pelos relevantes serviços prestados em favor de Santo André e pelo excelente diálogo que mantêm com os produtores culturais da cidade e, por extensão, do Grande ABC. Elas têm o elevado propósito de tirar nossa cidade da condição de subúrbio para dar-lhe a dimensão de metrópole cultural.

Alexandre Takara

Santo André