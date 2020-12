Lista de agradecimento e de pedidos tucanos

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



17/12/2020 | 00:40



No fim de semana, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), foi até Aparecida, na Basílica de Nossa Senhora, juntamente com o vice-prefeito Marcelo Lima (PSD). Disse que foi agradecer pela vida e pelas conquistas do ano. Mas, no meio político de São Bernardo, o que se comenta é que outro assunto entrou nas orações do chefe do Executivo: a presidência da Câmara. Ele quer porque quer que um tucano administre o Legislativo, mas observa, por ora a distância, movimento para figuras da base aliada, porém, fora do tucanato, ganharem espaço. Toninho Tavares (PSDB) até tentou se articular, naufragou. Pery Cartola (PSDB) e Hiroyuki Minami (PSDB) foram comentados, só que, cada um com seu problema, também foram para o fim da fila. Duas figuras surgem no rol: Alex Mognon (PSDB) e Estevão Camolesi (PSDB). Mognon foi secretário de Esportes, está cotado para voltar à pasta. Camolesi, por sua vez, é outro visto com muita desconfiança pelos pares.

Central de Convênios

Santo André deverá retomar a indicação para a direção da Central de Convênios da FUABC (Fundação do ABC), depois que, por ordem judicial, Carlos Eduardo Fava foi afastado das funções. Atualmente, o cargo é exercido por Patrícia Veronesi, de São Caetano, o que causou ruídos internos. Recentemente, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), avisou que, por direito, a vaga era de Santo André. E um nome começou a ganhar força: o do vereador Almir Cicote (Avante). O prefeito reeleito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), considera colocar uma figura de peso político e de seu grupo na Central de Convênios na tentativa de apagar incêndios locais.

Equipe

Ex-prefeituráveis do Grande ABC são especulados para compor o governo do prefeito reeleito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). Nos últimos dias, os nomes de Taka Yamauchi (PSD, Diadema), João Veríssimo (PSD, Mauá) e Adler Kiko Teixeira (PSDB, Ribeirão Pires) foram ouvidos em reuniões estratégicas de montagem do próximo secretariado. Outra figura aventada é o do vereador José Police Neto (PSD), de São Paulo, que não conseguiu se reeleger.

Clima de Natal

O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), resolveu entrar no clima natalino de cabeça. Durante vistoria das obras do Centro Cultural de Diadema e do MAP (Museu de Arte Popular) da cidade, o verde fez uma transmissão para seus seguidores nas redes sociais com um dos famosos filtros de um popular aplicativo. Ele utilizou a figura do Grinch, personagem natalino dos Estados Unidos e que ficou famoso em filme interpretado pelo ator Jim Carrey.

Flagra

Muitas vezes simbolismo da imagem retrata melhor do que muita palavra sobre determinado momento. Na segunda-feira, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), retornou oficialmente ao cargo após quase um mês fora – primeiramente internado com quadro complexo de Covid-19, depois para se recuperar em casa da doença. Foi justamente nesse dia que a tela com sua imagem na galeria de ex-prefeitos da cidade tinha sido retirada para limpeza. Sua secretária colocou a pintura no momento em que a equipe do Diário estava no Palácio da Cerâmica. O registro é do repórter fotográfico Celso Luiz.