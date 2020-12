Filippi escolhe médica para chefiar Saúde

Júnior Carvalho

O prefeito eleito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), escolheu a médica Rejane Calixto Gonçalves como futura secretária de Saúde, apurou o Diário. É o primeiro nome técnico do secretariado do governo petista a ser definido. O anúncio oficial será feito hoje, às 20h, nas redes sociais de Filippi.



Rejane é médica de carreira da Prefeitura da Capital há 35 anos e atuou como coordenadora da atenção básica no mesmo setor durante a gestão de Filippi como chefe da Saúde no governo do ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT), entre 2013 e 2016. Especialista em saúde coletiva, direito sanitário e vigilância, a médica já foi escalada pelo governo eleito para traçar planos para preparar a rede municipal para o futuro processo de vacinação contra a Covid-19.



A futura secretária assumirá o posto considerado calcanhar de Aquiles das últimas gestões no Paço diademense e em momento em que o município se vê obrigado a contratar leitos particulares para dar conta da demanda causada pela pandemia. Nos últimos quatro anos, a área foi comandada pelo também médico Luis Cláudio Sartori, demitido recentemente pelo prefeito Lauro Michels (PV) – o setor está sob o comando interino do secretário adjunto, Flavius Augusto Olivetti.



A escolha por quadro técnico para chefiar o setor se dá para alinhar o discurso adotado por Filippi durante a campanha de que era preciso reorganizar o sistema de saúde local. Também vai de encontro com a estratégia do núcleo duro do petismo de que o setor será uma das vitrines do quarto mandato de Filippi. A área deu dores de cabeça ao último prefeito petista, Mário Reali (2009-2012), com críticas, inclusive, de correligionários na época.



Antes de bater o martelo no nome de Rejane, Filippi sondou Arthur Chioro (PT), ex-ministro da Saúde, mas o petista está fora do País. O Diário apurou que a tendência é a de que Filippi anuncie pouco a pouco o primeiro escalão nos próximos dias e não fechará a equipe até a diplomação, que ocorre amanhã. Para assumir a Secretaria de Defesa Social, o nome dado como certo é o de Benedito Mariano, ex-ouvidor das polícias de São Paulo e ex-secretário de Segurança na gestão do ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT).